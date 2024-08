Joseph Thouvenel dénonce la crise de l’aide à domicile : travail difficile, rémunération insuffisante

Joseph Thouvenel, directeur de la rédaction du trimestriel Capital Social, a exprimé lundi sur CNEWS son inquiétude quant à la pénurie d'aide à domicile, un métier difficile et mal rémunéré. Il a souligné que cette crise affecte l'ensemble du secteur de la santé en France, y compris les hôpitaux manquant d'internes. Quelle solution pour pallier cette crise ?

Tl;dr Le secteur de l’aide à domicile est en crise.

Joseph Thouvenel souligne le manque d’aides à domicile.

Le problème s’étend au-delà des hôpitaux français.

L’ensemble des métiers de la santé est touché.

La crise du secteur de l’aide à domicile

Le paysage des services de santé français traverse une période de turbulence. Au cœur de cette crise, le secteur de l’aide à domicile, souvent négligé, est particulièrement touché. Selon Joseph Thouvenel, directeur de la rédaction du trimestriel Capital Social, ce domaine est en grand manque de personnel.

Un travail difficile et mal rémunéré

Le problème n’est pas nouveau, mais s’aggrave avec le temps. « Il n’y a presque plus d’aide à domicile car c’est un travail très difficile et très peu payé », a déploré Joseph Thouvenel. En effet, malgré la nature essentielle de leur travail, les aides à domicile sont souvent sous-payées et ont des conditions de travail difficiles.

Une crise généralisée dans le secteur de la santé

Cependant, « au-delà des hôpitaux français en manque d’internes », le problème s’étend à l’ensemble du système de santé français. Selon Thouvenel, tous les métiers de la santé sont en crise. Cela soulève des questions sur la viabilité à long terme de notre système de santé.

