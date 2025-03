La commodité des supermarchés nuit à notre santé

Une étude mondiale dévoile comment l'aspect pratique des supermarchés a un coût néfaste pour notre santé.

L’essor des supermarchés menace notre santé

Une étude récente, réalisée avec l’UNICEF, a mis en lumière une tendance troublante : l’essor des supermarchés et des magasins de proximité, ainsi que la hausse des achats alimentaires en ligne, ont un impact négatif sur notre santé. En effet, les pays possédant le plus grand nombre de supermarchés par habitant enregistrent une consommation plus élevée de produits alimentaires malsains et un taux d’obésité plus élevé.

La prolifération des supermarchés

L’étude a analysé les données de l’industrie alimentaire pour comprendre comment le secteur de la vente au détail a évolué dans le monde. Nous avons constaté une augmentation de 23,6% du nombre de supermarchés par 10 000 habitants à l’échelle mondiale sur une période de 15 ans (de 2009 à 2023). La densité des supermarchés est plus élevée dans les pays à revenu élevé, mais c’est dans les pays à revenu faible et moyen que cette densité augmente le plus rapidement.

L’essor des courses en ligne

L’étude a également examiné la montée des courses en ligne. En 2023, les dépenses mondiales en courses en ligne étaient 325% plus élevées qu’en 2014. Aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, les dépenses par habitant étaient les plus élevées. Le COVID a probablement contribué à l’adoption de cette nouvelle habitude.

Plus de supermarchés, plus de malbouffe, plus d’obésité

L’augmentation du nombre de supermarchés, y compris leurs plateformes en ligne, a également modifié notre alimentation. Au cours des 15 années de notre étude, les ventes de produits alimentaires transformés et malsains dans ces supermarchés ont augmenté de 10,9%. Dans presque tous les pays, l’obésité est en hausse.

Il est temps que les gouvernements et les détaillants prennent des mesures pour modifier notre façon de faire nos courses. Certains pays ont déjà commencé à agir. Au Royaume-Uni, par exemple, une législation empêche désormais de placer des aliments malsains en évidence, comme aux caisses ou au bout des allées. D’autres pays, comme la Norvège, ont mis en place des campagnes encourageant une alimentation saine. Toutefois, la plupart des chaînes de supermarchés ne font pas assez pour prioriser la santé et la nutrition de leurs clients.