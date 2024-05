La Croix-Rouge dévoile les indispensables d’un kit de survie

Il est urgent que les citoyens prennent conscience de la nécessité d’être préparés à des événements climatiques extrêmes. La formation aux gestes de premiers secours et la constitution d’un “catakit” devraient être des priorités pour tous. En outre, cette situation appelle à une action collective et solidaire pour faire face à ces défis.

Face à ces constats alarmants, la Croix-Rouge appelle à une meilleure sensibilisation et préparation de la population face aux risques climatiques. L’association rappelle toutefois que l’esprit de solidarité est bien présent en France, avec 7 personnes sur 10 prêtes à s’engager aux côtés des associations venant en aide aux sinistrés.

Outre le manque de préparation matérielle, l’étude révèle un déficit de formation aux gestes de premiers secours. Seuls 40% des Français seraient formés à ces gestes qui sauvent, un taux parmi les plus bas d’Europe. Cette situation est d’autant plus préoccupante pour les personnes vulnérables, comme les seniors.

En cas de catastrophe naturelle, la Croix-Rouge estime que seuls 10% des Français ont à leur disposition un “catakit” , sac d’urgence permettant de répondre aux cinq besoins vitaux : “hydratation, alimentation , soin, protection et signalement”. Ce kit, conçu pour fournir une autonomie de 48 heures à une famille de quatre personnes, est pourtant essentiel pour pallier une arrivée tardive des secours.

Selon une récente étude de la Croix-Rouge , les Français seraient mal préparés à affronter des événements climatiques extrêmes . Face à l’urgence de la situation, l’association appelle à une meilleure préparation individuelle et collective.

