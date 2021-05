La durée du congé paternité va doubler à partir du 1er juillet 2021

Le congé paternité va connaître quelques modifications dès le 1er juillet 2021 en France.

Si vous faites partie des heureux papas qui accueilleront un bambin dans leur vie durant cet été, cette nouvelle est pour vous. Dès le 1er juillet 2021, le congé paternité va en effet passer de 14 à 28 jours. La nouvelle fait suite à la signature d’un décret ce mercredi 12 mai. Pour les pères ayant eu un enfant avant cette date, seuls les onze jours payés ainsi que le congé de naissance leur seront accordés.

Le congé paternité s’allonge de deux semaines dès le mois de juillet

Le 23 octobre 2020, l’Assemblée nationale adoptait en première lecture l’allongement de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. La loi avait finalement été validée par le Sénat quelques mois plus tard, le 14 décembre. Pour rappel, l’objectif de cette dernière était d’offre un meilleur « développement des enfants », mais aussi « instaurer plus d’égalité entre les femmes et les hommes ».

Le décret introduisant les modalités relatives à l’allongement du congé paternité vient désormais d’être publié au « Journal officiel ». De ce fait, les pères ayant un enfant né à partir du 1er juillet 2021 pourront ainsi profiter de 28 jours de congés contre 14 auparavant. À noter que l’allongement du congé paternité s’applique aussi si l’accouchement devait se faire après le 1er juillet, mais que ce dernier a finalement été avancé avant le premier jour de juillet.

Comme par le passé, trois jours doivent obligatoirement être pris. La durée peut d’ailleurs être portée à 35 jours en cas de naissances multiples ou être allongée dans le cas d’un enfant hospitalisé après sa naissance ou du décès de la mère. Autre information importante, les pères pourront fractionner ce congé en deux fois. Les absences devront cependant être au minimum de cinq jours chacune. Il sera d’ailleurs nécessaire de prévenir son employeur un mois à l’avance de la date prévue pour l’accouchement, mais aussi un mois avant la prise des périodes de congés paternité.

Concernant les indemnités, les trois premiers jours sont toujours à la charge de l’employeur. Pour le reste du congé paternité, des indemnités journalières seront touchées pour un montant compris entre 9,66 euros à 89,03 euros par jour selon son salaire.