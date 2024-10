La nouvelle règle d’arrêt maladie pour protéger vos indemnités : Ce que vous devez savoir !

Il est crucial de rester informé et de comprendre ces nouvelles dispositions pour éviter toute surprise en cas de contre-visite. Une bonne connaissance de ses droits et devoirs permet de mieux naviguer dans ces situations parfois délicates.

Le décret du 5 juillet 2024 a créé quatre nouveaux articles dans le Code du travail concernant la contre-visite de l’employeur. Pour percevoir les indemnités versées par son employeur en cas d’arrêt maladie, le salarié doit communiquer l’adresse de son lieu de repos s’il est différent de son domicile, ainsi que les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer. La contre-visite peut avoir lieu à tout moment, « sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé » et le médecin informe l’employeur « du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ». Si l’arrêt est estimé comme « injustifié », le médecin ordonne la reprise du travail.

