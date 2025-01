La pollution de l’air sous l’Empire Romain aurait diminué le QI de l’Europe tout entière

La pollution de l'air produite par l'Empire romain aurait pu diminuer le quotient intellectuel de la population européenne.

Tl;dr La pollution de l’air pendant l’Empire Romain aurait causé des dommages neurologiques généralisés.

Les niveaux de plomb toxique ont grimpé avec l’exploitation minière et la fonte des métaux.

Les enfants romains avaient environ trois fois plus de plomb dans le sang que les enfants américains actuels.

Les conséquences insoupçonnées de l’Empire Romain

L’Empire Romain, avec son influence tentaculaire qui s’étendait sur la terre, la mer et même le ciel, a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire. Cependant, une nouvelle étude suggère que cette empreinte pourrait être plus profonde – et plus sinistre – que nous ne le pensions.

Une pollution de l’air aux conséquences destructrices

Durant l’âge d’or de l’impérialisme romain, la pollution de l’air est devenue si omniprésente qu’elle aurait causé des dommages neurologiques généralisés à travers une grande partie de l’Europe, y compris ce qui est aujourd’hui la Grande-Bretagne. Selon des registres de carottes de glace de l’Arctique, les niveaux atmosphériques de plomb toxique ont grimpé entre 100 avant J.-C. et 200 après J.-C., alors que l’Empire Romain commençait à exploiter les mines et à fondre les métaux de manière inédite.

Le plomb, un danger invisible

Un enfant né à cette époque dans l’Empire Romain aurait eu en moyenne trois fois plus de plomb dans le sang que les enfants américains d’aujourd’hui, estiment les chercheurs. En utilisant des preuves modernes de la pollution au plomb et de ses effets sur la santé, l’équipe internationale estime que l’exposition au plomb à l’âge d’or romain aurait pu causer une baisse de l’intelligence de 2,5 à 3 points par personne sur l’ensemble de la population.

Le plomb, présent dans l’air, était également introduit directement dans la bouche des Romains par le biais de tuyaux et de récipients en plomb. « Tous les Européens, leur bétail et leurs champs agricoles ont été exposés pendant des siècles à la pollution atmosphérique au plomb résultant de l’exploitation minière à grande échelle et du traitement des minerais de plomb/argent qui sous-tendaient les économies grecque et romaine », écrivent les chercheurs.

Le plomb, un héritage durable

Aujourd’hui, les études épidémiologiques suggèrent que des niveaux de plomb dans le sang aussi bas que 3,5 µg/dl chez les enfants sont liés à une diminution de l’intelligence et à des troubles de l’apprentissage plus tard dans la vie. Aux États-Unis, la pollution au plomb est parfois qualifiée de « plus longue épidémie » de la nation. Depuis les années 1940, on estime que l’exposition au plomb a diminué l’intelligence de la moitié de la population, principalement à cause de la combustion des combustibles fossiles.