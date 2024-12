La pollution, un tueur silencieux de la fertilité ?

La pollution est-elle le tueur silencieux de la fertilité ? Une question qui soulève des préoccupations majeures sur la santé reproductive.

Tl;dr La pollution affecte la santé reproductive des deux sexes.

Une mauvaise qualité de l’air peut réduire la réussite des technologies de reproduction assistée.

Il est urgent de lutter contre la pollution pour préserver la santé reproductive.

La pollution, une menace pour la santé reproductive

L’impact de la pollution sur la santé est de plus en plus préoccupant. Des problèmes respiratoires aux troubles de la reproduction, personne n’est épargné. Hommes et femmes voient leur santé reproductive menacée par une mauvaise qualité de l’air. Même les technologies de reproduction assistée (TRA) peuvent voir leurs résultats affectés par cette pollution.

Comprendre les polluants

L’air est considéré comme pollué lorsqu’il contient des gaz nocifs, non visibles à l’oeil nu, tels que le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone et les particules fines. Ces dernières, d’un diamètre inférieur à un micron, sont particulièrement dangereuses. Elles peuvent entraîner de graves problèmes de santé, notamment sur la fertilité masculine et féminine.

Impact de la pollution sur la fertilité

Chez l’homme, une exposition prolongée à ces polluants peut diminuer la qualité des spermatozoïdes, réduire les niveaux de testostérone et affecter négativement la santé reproductive. « Les études indiquent que la concentration en spermatozoïdes et leur mobilité peuvent diminuer de 15% à 30% chez les hommes exposés à la pollution pendant de longues périodes, par rapport à ceux vivant dans des zones plus propres », explique le Dr Muskaan Chhabra, spécialiste de la FIV à Birla Fertility & IVF.

Chez la femme, l’exposition à des produits chimiques industriels tels que le BPA et les phtalates peut augmenter l’incidence de l’anovulation et réduire la qualité de l’oocyte. Même lors d’une FIV, la réussite de l’implantation et de la conception peut être réduite de 10 à 20% dans les zones très polluées.

Agir face à la pollution

Face à ces constats alarmants, il est urgent d’agir. Une approche globale doit être mise en place, incluant l’évaluation de l’exposition aux polluants lors des bilans de fertilité, l’amélioration de la qualité de l’air dans les centres de FIV, et la sensibilisation des patients aux risques liés à la pollution.

La santé reproductive des générations actuelles et futures est en jeu. Il est de notre responsabilité de faire face à cette menace grandissante pour la fertilité humaine.