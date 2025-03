La science révèle la fréquence de lavage idéale pour vos vêtements de sport

Selon les recherches scientifiques, découvrez la fréquence à laquelle vous devriez laver vos vêtements de sport pour maintenir une hygiène optimale.

Tl;dr Le gouvernement français recommande de laver les vêtements de sport après trois utilisations pour des raisons environnementales.

Les vêtements de sport en tissus synthétiques peuvent abriter des bactéries après une seule utilisation.

Le type de tissu, l’intensité de l’entraînement, la saison et la santé personnelle influencent la fréquence de lavage nécessaire des vêtements de sport.

Laver ses vêtements de sport : une question environnementale et sanitaire

Après une séance de course ou de gym, où finissent vos vêtements ? Dans la machine à laver pour un cycle chaud ou sur une chaise en attente d’une nouvelle utilisation ?

Plus tôt cette année, le gouvernement français a fait des vagues avec des conseils sur la fréquence à laquelle vous devriez laver vos vêtements. Pour les vêtements de sport, il préconise jusqu’à trois utilisations avant de les laver. Derrière cette recommandation se cachent de véritables préoccupations environnementales. Chaque cycle de lavage consomme en effet une quantité significative d’eau et d’énergie. De plus, le lavage fréquent peut également dégrader les tissus plus rapidement, contribuant ainsi aux déchets textiles.

Recommandations de lavage et enjeux sanitaires

Mais qu’en est-il de notre santé ? Si l’idée de réutiliser votre t-shirt odorant ou votre soutien-gorge de sport humide vous met mal à l’aise, voici ce que vous devez savoir. Les vêtements de sport, autrefois principalement en fibres naturelles, sont désormais surtout composés de tissus synthétiques haute performance. Conçus pour gérer l’humidité, réguler la température, améliorer la respirabilité et contrôler les odeurs, ils peuvent néanmoins héberger des quantités significatives de bactéries après une seule utilisation.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

En effet, les recherches ont montré que le polyester piège l’humidité, créant l’environnement chaud et humide que les bactéries préfèrent. Lorsque les vêtements sont humides, y compris de sueur, les bactéries se multiplient beaucoup plus rapidement. Il y a une corrélation directe entre la quantité de bactéries présentes et l’intensité de l’odeur.

Heureusement, les innovations textiles, telles que l’intégration de nanoparticules d’argent dans les fibres, les traitements à base d’huiles essentielles, les traitements antimicrobiens durables et les innovations de structure des fibres, rendent les vêtements plus durables et meilleurs pour contrôler les bactéries.

Quand faut-il laver ses vêtements de sport ?

La réponse dépend de plusieurs facteurs :

Type de tissu : Les fibres naturelles comme le coton multiplient moins les bactéries responsables des odeurs que les synthétiques.

: Les fibres naturelles comme le coton multiplient moins les bactéries responsables des odeurs que les synthétiques. Intensité de l’exercice et niveau de transpiration : Les activités de faible intensité générant peu de sueur permettent plus de réutilisations que les entraînements de haute intensité.

: Les activités de faible intensité générant peu de sueur permettent plus de réutilisations que les entraînements de haute intensité. Saison : Le climat (température, humidité et circulation de l’air) affecte significativement la croissance des bactéries sur les tissus.

: Le climat (température, humidité et circulation de l’air) affecte significativement la croissance des bactéries sur les tissus. Santé personnelle : Certaines personnes devraient faire preuve de plus de prudence en réutilisant leurs vêtements de sport, comme les personnes ayant des problèmes de peau, un système immunitaire affaibli ou une tendance aux infections cutanées.

« Chacun de nous doit peser les avantages environnementaux avec les préoccupations sanitaires potentielles et les habitudes d’exercice », déclare Carolina Quintero Rodriguez, conférencière principale et directrice du programme de mode à l’université RMIT.