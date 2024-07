La Sécurité Sociale remboursera bientôt le vernis fluoré dentaire dès 1 an

Dès le 1er janvier 2025, l'application de vernis fluoré sera remboursée pour les enfants dès leur premier anniversaire, alors qu'auparavant, ce remboursement n'était possible qu'à partir de 3 ans. Ce traitement peut être bénéfique pour ceux qui sont prédisposés aux caries. Quels autres avantages cette mesure pourrait-elle apporter ?

Tl;dr Le remboursement du vernis fluoré sera possible dès l’âge de 1 an à partir de 2025.

Le vernis fluoré peut réduire les risques de caries chez les personnes sujettes.

La couverture sera à hauteur de 60% par l’Assurance maladie et 40% par les complémentaires santé.

Le vernis fluoré n’est pas une solution miracle, il doit être associé à une bonne hygiène bucco-dentaire.

Un pas en avant contre les caries

A partir du 1er janvier 2025, une nouvelle mesure en faveur de la santé bucco-dentaire des français, notamment chez les plus jeunes, entrera en vigueur. Le remboursement du vernis fluoré sera désormais possible dès l’âge de 1 an. Jusqu’à présent, il ne l’était qu’à partir de 3 ans.

Une expansion de la couverture

Cette initiative, décidée suite à un avenant à la convention tarifaire des chirurgiens-dentistes, est une véritable avancée. Elle permettra aux personnes sujettes à des caries de bénéficier de soins préventifs et efficaces. Ce traitement, pris en charge à hauteur de 60% par l’Assurance maladie et 40% par les complémentaires santé, joue un rôle majeur dans la prévention des infections buccales.

Le vernis fluoré, notre allié

Appliqué par un dentiste au pinceau, le vernis fluoré contient des taux élevés de fluorure, un minéral naturellement présent dans nos dents. Selon le site ma Bouche ma Santé, l’application de ce vernis permettrait une réduction de 37% des surfaces de dents cariées et obturées chez les enfants.

Cependant, le vernis fluoré ne doit pas être perçu comme une solution miracle. Il doit impérativement être associé à une bonne hygiène bucco-dentaire.

Face à un fléau mondial

Les caries sont une préoccupation majeure de la santé publique. En France, elles touchent plus d’un tiers des enfants de 6 ans et près de la moitié de la population mondiale souffre d’affections bucco-dentaires. Ce traitement pourrait donc contribuer à lutter contre ce fléau.