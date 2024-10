L’alcool peut avoir des conséquences cardiaques graves chez les jeunes

L'alcool peut déclencher des effets cardiaques graves chez les jeunes : découvrez comment et pourquoi.

Tl;dr L’alcool excessif peut provoquer des arythmies cardiaques, selon une étude.

Des volontaires ont été suivis lors d’une soirée alcoolisée via un ECG mobile.

Des arythmies cliniquement pertinentes ont été détectées, surtout lors de la phase de récupération.

L’alcool et le cœur : une relation complexe

Une consommation excessive d’alcool peut perturber le rythme normal du cœur et entraîner des arythmies cardiaques, selon une récente étude. Ce constat renforce les préoccupations quant aux effets néfastes de l’alcoolisme sur la santé.

Une étude de terrain

L’étude menée par une équipe allemande s’appuie sur des recherches antérieures montrant comment l’alcool peut entraîner des battements de cœur plus rapides et irréguliers. Les chercheurs ont suivi en temps réel des fêtards pendant qu’ils consommaient de l’alcool, étudiant les conséquences à différentes phases.

Des résultats préoccupants

Avant une soirée prévue avec une forte consommation d’alcool, 193 volontaires ont reçu des moniteurs d’électrocardiogramme (ECG) mobiles pour suivre leur rythme cardiaque pendant la période de consommation (heures 1 à 5) et la période de récupération (heures 6 à 19). « Des arythmies cliniquement pertinentes ont été détectées chez plus de cinq pour cent des participants par ailleurs en bonne santé, et principalement lors de la phase de récupération, » a déclaré le cardiologue Moritz Sinner de l’Université Ludwig Maximilian de Munich (LMU Munich).

Les participants ont enregistré des taux d’alcool culminant en moyenne à 1,4 gramme par kilogramme, une concentration suffisamment élevée pour affecter plusieurs systèmes corporels. Concernant les arythmies cardiaques observées chez 10 des participants, elles comprenaient une fibrillation auriculaire et des tachycardies ventriculaires. Dans certains cas, des fréquences cardiaques supérieures à 100 battements par minute ont été enregistrées.

Boire avec modération : une nécessité

Il est clairement établi que la consommation d’alcool affecte le système nerveux autonome du corps, entraînant une augmentation du rythme cardiaque et du stress. Cependant, les conséquences pour la santé globale ou le risque de maladie à long terme ne sont pas encore claires. Trop d’alcool a été associé à des maladies cardiovasculaires, à des modifications génétiques, à des dommages hépatiques importants, à un risque accru de cancer, et bien plus encore.