Le vin au dîner : un allié pour le cœur et la longévité ? Les spécialistes répondent

La question de l’impact d’un verre de vin au dîner sur la santé cardiovasculaire et la longévité suscite toujours le débat. Des spécialistes apportent leur éclairage sur les bienfaits et les risques potentiels d’une telle habitude.

Tl;dr Les bienfaits de l’alcool modéré sont remis en question.

Études antérieures entachées de biais méthodologiques.

Aucun niveau d’alcool n’est réellement sûr pour la santé.

Des croyances populaires mises à mal

Difficile d’imaginer un repas de fête sans ce fameux verre de vin vanté depuis des générations. Pourtant, l’idée que consommer de l’alcool avec modération soit bénéfique pour la santé, en particulier pour le cœur ou la longévité, vacille aujourd’hui sous le poids d’une nouvelle analyse. En effet, une équipe internationale menée par Tim Stockwell, du Centre for Addictions Research à l’Université de Victoria, a récemment passé au crible 87 études sur le sujet. Leur verdict ? Les avantages attribués à une consommation légère ou modérée ne reposent sur aucun fondement solide.

Des études largement biaisées

À y regarder de plus près, ces travaux pointent du doigt un problème majeur : la méthodologie employée par nombre d’études précédentes. Selon Tim Stockwell, comparer les « buveurs modérés » à des « abstinents » fausse les conclusions. Pourquoi ? Souvent, ce groupe d’abstinents regroupe aussi des personnes ayant déjà des problèmes de santé et qui ont cessé l’alcool pour cette raison. Après correction de ces biais et d’autres failles, il apparaît que même une consommation limitée n’apporte aucun avantage sur la longévité. À vrai dire, les personnes qui consomment moins d’un verre par semaine sont celles qui vivent le plus longtemps.

L’illusion du vin protecteur du cœur

Le mythe du vin rouge bon pour le cœur continue pourtant de circuler. La American Heart Association souligne qu’aucune étude n’a pu établir un lien direct entre alcool et santé cardiaque. Si certains évoquent les antioxydants comme le resvératrol, contenus dans la peau du raisin, leurs effets protecteurs restent débattus et nécessiteraient, selon le Dr Robert Kloner, des quantités difficilement compatibles avec une consommation raisonnable.

En pratique, les recommandations officielles – telles que celles de la WHO ou encore l’International Agency for Research on Cancer – insistent : « Aucun niveau d’alcool n’est sans danger pour la santé. » Il est avéré que même une consommation jugée « légère » accroît le risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires.

À retenir avant de trinquer

Pour clarifier les notions : selon les recommandations américaines, cela correspond à :

Un verre par jour pour les femmes ; deux pour les hommes maximum.

Mais à la lumière des dernières données épidémiologiques internationales, toute quantité – même minime – peut avoir un impact délétère.

Ainsi, loin d’apporter bienfaits et vitalité, l’alcool reste avant tout un facteur de risque évitable. Pour la santé publique comme pour chaque individu, remettre en question certains automatismes festifs n’a rien d’anodin.