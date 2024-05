L’Assemblée a voté la couverture totale des soins du cancer du sein

Par ailleurs, le groupe GDR a aussi proposé de constitutionnaliser la sécurité sociale. Cette idée, bien que soutenue par la gauche, a été rejetée par la droite et la majorité.

Néanmoins, un point important a été modifié par un amendement déposé par le groupe Renaissance. Les dépassements d’honoraires, initialement mentionnés dans le texte, ne seront finalement plus pris en charge.

— Yannick Monnet (@YannickMonnet3) May 22, 2024

En France, l’Assemblée nationale a fait un pas considérable pour la santé des femmes souffrant du cancer du sein. Lors d’une session qui s’est déroulée le mercredi 22 mai dernier, les députés ont unanimement approuvé une proposition de loi présentée par le groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR).

