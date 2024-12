L’autisme serait la principale source de problèmes de santé non mortels

Selon une étude récente, le trouble du spectre de l'autisme figure parmi les principales causes de problèmes de santé non mortels, générant un fardeau considérable pour les individus concernés.

Tl;dr L’autisme est parmi les dix principales causes de maladies non mortelles chez les jeunes.

En 2021, près de 62 millions de personnes dans le monde étaient autistes.

Les hommes sont plus touchés et les disparités régionales sont significatives.

Les défis mondiaux de l’autisme

L’autisme est une maladie qui suscite de plus en plus d’intérêt et d’inquiétude au niveau mondial. Une étude récente publiée dans The Lancet Psychiatry a révélé que l’autisme se classait parmi les dix principales causes de maladies non mortelles chez les jeunes de moins de 20 ans.

Une présence mondiale

En 2021, il a été estimé que 62 millions de personnes, soit une personne sur 127, étaient sur le spectre de l’autisme dans le monde entier. Ces chiffres ont été obtenus dans le cadre de l’étude sur le fardeau mondial des maladies, des blessures et des facteurs de risque (GBD).

L’étude a également mis en évidence des disparités flagrantes. La prévalence mondiale de l’autisme est significativement plus élevée chez les hommes, avec 1 065 cas pour 100 000 hommes, presque le double de la prévalence chez les femmes (508 pour 100 000 femmes).

Des disparités régionales

Le nombre de cas varie également selon les régions. Par exemple, les régions à haut revenu comme l’Asie-Pacifique, y compris le Japon, ont enregistré la prévalence la plus élevée au niveau mondial, avec 1 560 cas pour 100 000 personnes. En revanche, l’Amérique latine tropicale et le Bangladesh ont signalé les taux les plus bas.

Un besoin urgent d’intervention

Les personnes autistes sont présentes dans tous les groupes d’âge, malgré les différences de sexe et de région. Le nombre d’années de vie corrigées du handicap (DALYs) augmente en raison de la croissance de la population. Les résultats de l’étude soulignent le besoin urgent de détecter l’autisme précocement et de soutenir les personnes autistes et leurs aidants à l’échelle mondiale.

Pour faire face à ce fardeau mondial de la santé, il est essentiel de prioriser les ressources pour les programmes de détection précoce, en améliorant notamment les outils de diagnostic. Il est particulièrement important pour les adultes et les individus dans les pays à faible et moyen revenu, où l’accès aux soins, le soutien des aidants et les services adaptés aux besoins évolutifs des personnes autistes peuvent être limités.

De plus, l’expansion de la couverture des données géographiques et la mise en œuvre d’interventions ciblées pour traiter les comorbidités et les risques de mortalité, comme le suicide, sont essentielles dans ce processus.

Qu’est-ce que l’ASD ?

Le trouble du spectre de l’autisme est un trouble neurologique et développemental qui affecte la manière dont les personnes interagissent avec les autres, communiquent, apprennent et se comportent. Les personnes atteintes de ce trouble sont à haut risque d’isolement social, de difficultés scolaires ou professionnelles, et nécessitent un soutien psychosocial jusqu’à l’âge adulte. Diagnostiquer l’ASD tôt peut améliorer la vie de ces individus.