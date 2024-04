5 mythes démystifiés sur l’autisme

Ce mardi 2 avril était la journée de la sensibilisation mondiale à l'autisme, découvrons ensemble cinq idées reçues que beaucoup ont sur les personnes atteintes de cette condition. Et toi, qu'en penses-tu ?

Ce mardi 2 avril, à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, nous souhaitons déconstruire certains mythes persistants liés à ce trouble neurodéveloppemental.

Une idée reçue, issue de la psychanalyse française du XXe siècle, suggère que le comportement des parents pourrait être à l’origine du trouble du spectre de l’autisme (TSA) chez leurs enfants. Cependant, cette affirmation est totalement infondée. L’autisme n’est pas lié à des facteurs environnementaux ou émotionnels, mais à des causes neurologiques.

L’image du génie autiste, fréquemment exploitée dans les médias, a contribué à une idée fausse : celle que tous les autistes seraient des surdoués. Selon Autisme Info Service, seulement 30 à 40% des personnes autistes présentent une déficience intellectuelle. L’autisme ne garantit ni une intelligence supérieure à la moyenne, ni une déficience intellectuelle.

Il est courant de confondre “autisme” et “syndrome d’Asperger“. Pourtant, ces deux troubles diffèrent : le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme qui n’implique pas de déficience intellectuelle ni de retard du développement du langage.

Il est essentiel de rappeler que l’autisme n’est pas une maladie, mais un handicap. Ainsi, il ne se guérit pas, bien que certains symptômes puissent être traités. Par ailleurs, contrairement à une autre idée reçue, l’autisme ne peut être détecté dès la naissance. Les premiers signes peuvent apparaitre à partir de 12 mois.

Il est primordial de diffuser une information juste et précise sur l’autisme. Nos sociétés ont un rôle éducatif à jouer pour déconstruire les préjugés et favoriser l’inclusion des personnes autistes. Informer, c’est lutter contre l’ignorance et la stigmatisation.