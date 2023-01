Autisme : un dépistage par simple prélèvement capillaire ?

Pour une start-up, son test en cours de développement serait en mesure de dépister le trouble avec une précision de 81%.

Au début du mois de décembre dernier, le Journal of Clinical Medicine a relayé les résultats de travaux menés par la start-up Linus Biotechnology, basée à New York.

La société travaille à la mise au point d’un test visant à dépister l’autisme avant qu’apparaissent les symptômes.

Un diagnostic délicat

Ce trouble neurodéveloppemental n’est pas facile à détecter. Quand la plupart des enfants sont diagnostiqués à partir de 3 ans, les premiers signes de la maladie peuvent se manifester à partir d’un an.

Et naturellement, plus la prise en charge d’un enfant est tardive, plus il est difficile de proposer et de mettre en place une prise en charge personnalisée.

Un simple cheveu pour détecter un trouble autistique ?

Manish Arora, co-fondateur de la start-up, avance que le test de Linus Biotechnology repose sur l’analyse des substances ou métaux auxquels les enfants ont été exposés au fil du temps, nous informe Santé Magazine.

Et un seul cheveux serait en mesure de renseigner sur la présence de marqueurs de risque.

C’est un algorithme qui fait alors le travail, et il serait en mesure de faire une prédiction avec 81% de précision. Les données recueillies sont comparées avec la base de données de l’algorithme en question. En d’autres termes, la technologie mêle l’apprentissage automatique de l’outil de détection et des milliers d’analyses.

Une efficacité à assurer

Les scientifiques résument :

Nous avons développé des biomarqueurs de TSA non invasifs à l’aide d’analyses par spectrométrie de masse du métabolisme élémentaire dans des mèches de cheveux simples, couplées à l’apprentissage automatique.

Si d’autres recherches devront confirmer l’efficacité de ce test, la start-up envisage d’ores et déjà de déployer le test à d’autres maladies avec intervention de facteurs environnementaux comme certains cancers,des troubles gastriques pour ne citer qu’eux.