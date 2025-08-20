Le conseil sommeil incontournable d’un cardiologue pour maîtriser la tension et protéger son cœur

Un cardiologue révèle sa principale recommandation pour améliorer la qualité du sommeil, un facteur clé dans la régulation de la tension artérielle et la prévention des maladies cardiovasculaires. Des conseils simples pourraient ainsi favoriser un cœur en meilleure santé.

Tl;dr Routine de sommeil régulière aide à contrôler la tension.

Mieux dormir réduit le stress sur le cœur.

Pas seulement la durée, mais l’heure du coucher compte.

Un nouvel acteur clé : le sommeil régulier pour la santé cardiaque

Si l’on pense spontanément à l’alimentation ou à l’activité physique pour préserver un cœur en bonne santé, on oublie parfois que la qualité et la régularité du sommeil jouent un rôle tout aussi déterminant. Selon le cardiologue américain Dr Sanjay Bhojraj, il ne suffit pas de dormir plus longtemps : c’est surtout le fait d’adopter une routine régulière, en se couchant et se levant chaque jour à la même heure, qui fait toute la différence.

L’importance du rythme biologique

Chaque organe, y compris le cœur, suit une horloge interne appelée rythme circadien. Lorsque l’on respecte des horaires fixes de sommeil, cette horloge reste bien calée, ce qui limite les fluctuations hormonales et réduit naturellement la pression sur les artères. À l’inverse, décaler ne serait-ce que d’une demi-heure son coucher ou son réveil d’un jour à l’autre s’accompagne d’un risque accru d’hypertension artérielle. Plusieurs organismes spécialisés dans la santé cardiovasculaire soulignent désormais que la régularité du sommeil pèse autant que sa durée dans la prévention des maladies du cœur.

Dormir mieux pour protéger ses artères

Pourquoi cette habitude semble-t-elle si efficace ? Trois explications principales émergent :

Soulage le cœur : suivre des horaires fixes facilite la récupération cardiovasculaire nocturne.

: suivre des horaires fixes facilite la récupération cardiovasculaire nocturne. Renforce le sommeil : une routine stable améliore profondeur et qualité du repos.

: une routine stable améliore profondeur et qualité du repos. Soutient le bien-être général : meilleure humeur, énergie et choix de vie plus sains au quotidien.

Adopter les bons réflexes pour sa tension

Pour intégrer ce conseil dans son quotidien, quelques gestes s’imposent. D’abord, choisir une heure de coucher et de lever adaptée à son rythme personnel – et s’y tenir même pendant le week-end. Il est également conseillé de créer un environnement propice au repos : chambre fraîche et sombre, rituels apaisants comme la lecture ou quelques étirements doux avant de dormir. Enfin, attention aux excitants (alcool, caféine) et aux repas lourds en soirée qui peuvent perturber tant le sommeil que l’équilibre cardiovasculaire.

Si l’on associe souvent contrôle de la tension et hygiène de vie globale (alimentation équilibrée, exercice régulier), il apparaît urgent d’accorder davantage d’attention à une donnée souvent négligée : « La régularité des horaires de sommeil est un levier puissant pour soutenir durablement sa santé cardiaque. »