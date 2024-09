Découvrez le moment idéal pour pratiquer une activité sportive après 60 ans

Selon les chercheurs, une répartition adéquate de l'activité physique peut être très bénéfique pour le cerveau et pourrait même diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral. Quelle autre activité pourrait avoir un tel effet sur notre santé ?

Tl;dr L’activité physique régulière est bénéfique pour la santé cardiovasculaire et mentale.

Une étude chinoise révèle l’impact de la répartition hebdomadaire de l’activité physique sur le cerveau.

Les « sportifs du week-end » présentent des risques réduits de maladies neurologiques et psychologiques.

Faire du sport uniquement le week-end pourrait être une alternative viable pour ceux qui ne peuvent pas maintenir une routine quotidienne d’activité physique.

L’activité physique, un pilier de la santé

Il est bien connu que l‘activité physique régulière est un élément clé pour améliorer la santé. Elle renforce l’endurance, la résistance et la souplesse de l’organisme, tout en contribuant à une bonne santé cardiovasculaire en réduisant notamment l’hypertension. Elle joue également un rôle important pour une bonne santé mentale.

Une étude révélatrice

Une étude chinoise, publiée le 21 août 2024, va plus loin et montre que la façon de répartir ses jours d’activité physique sur une semaine a une influence sur le cerveau. Les chercheurs ont analysé les données de plus de 75 000 personnes d’un âge moyen de 62 ans, issues de la Biobank, une banque anglaise de données de santé publique.

Les résultats de l’étude

Les participants ont été classés en trois groupes : les « inactifs », les actifs réguliers et les sportifs du week-end. Ces derniers, qui concentrent au moins 2h30 d’activité physique par semaine sur 1 à 2 jours, présentent des risques réduits de maladies neurologiques et psychologiques. Ils ont un risque réduit de 21% de faire un accident vasculaire cérébral, de 26% de démence, de 37% d’anxiété, de 40% de dépression et de 45% de développer une maladie de Parkinson par rapport aux « inactifs ».

Une alternative viable

Ces résultats suggèrent que faire du sport uniquement le week-end pourrait être une alternative viable pour ceux qui ne peuvent pas maintenir une routine quotidienne d’activité physique. Si le weekend est trop chargé pour faire du sport, il suffit de concentrer cet instant d’effort équivalent à un ou deux autre jours dans la semaine.