Une seule séance d’exercice booste votre cerveau jusqu’au lendemain

Une seule séance d'exercice physique peut booster votre cerveau jusqu'au lendemain, le gardant en pleine forme et super stimulé.

Tl;dr La pratique régulière d’exercices physiques améliore la santé cognitive.

Une séance d’activité physique pourrait augmenter la mémoire pendant plus de 24 heures.

Moins d’heures assis et plus d’heures de sommeil profond contribuent à cette amélioration.

Le secret d’une bonne santé cognitive

Il est indéniable que l’activité physique joue un rôle crucial dans notre bien-être général. Au-delà des bienfaits sur notre santé physique, elle s’avère également bénéfique pour notre cerveau. Selon une récente étude menée par l’University College London, une seule séance d’exercice peut améliorer notre mémoire pour plus de 24 heures.

Effets durables de l’activité physique sur la mémoire

Dr Mikaela Bloomberg, auteure principale de l’étude, a souligné que les bienfaits de l’activité physique sur la mémoire à court terme pourraient durer plus longtemps que prévu. « Notre étude suggère que ces effets pourraient se prolonger jusqu’au lendemain de l’exercice, et non seulement quelques heures après. Par ailleurs, un sommeil de qualité, notamment le sommeil profond, semble amplifier cette amélioration mémorielle », a-t-elle expliqué.

Quelle activité physique privilégier ?

Il n’est pas nécessaire de se lancer dans des exercices structurés intenses. Selon Dr Bloomberg, toute activité permettant d’accélérer le rythme cardiaque, comme une marche rapide, de la danse ou monter quelques étages à pied, peut être bénéfique.

Une étude révélatrice

L’étude a porté sur 76 personnes âgées de 50 à 83 ans, qui ont augmenté leur activité physique habituelle. Les chercheurs ont constaté que ces individus présentaient de meilleures performances aux tests de mémoire le jour suivant. Ils ont également observé que moins d’heures passées assises et plus d’heures de sommeil profond contribuaient à cette amélioration. Les participants ont porté des trackers d’activité pendant huit jours et ont passé des tests cognitifs quotidiens.

Cette étude, l’une des premières à évaluer les performances cognitives le lendemain d’une activité physique, a été publiée dans l’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.