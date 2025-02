Les bienfaits de l’exercice sur la santé cérébrale, même pour les sportifs du week-end

Selon une étude récente, les amateurs de sport du weekend peuvent toujours profiter des bienfaits de l'exercice sur la santé cérébrale, démontrant ainsi qu'une pratique sportive même occasionnelle peut avoir des effets positifs sur notre cerveau.

Tl;dr Les entraînements de fin de semaine améliorent la santé du cerveau.

Les « guerriers du week-end » ont des bénéfices similaires à ceux qui font de l’exercice régulièrement.

L’exercice réduit le risque de maladies neurologiques et mentales.

Le sport du week-end, un allié pour votre cerveau

C’est une réalité, nos emplois du temps chargés rendent difficile la pratique régulière d’exercices physiques. Pourtant, il est prouvé que faire du sport le week-end a des effets bénéfiques sur la santé du cerveau.

Les guerriers du week-end

Une récente étude publiée dans Nature Aging a démontré que ceux que l’on appelle les « guerriers du week-end », c’est-à-dire les personnes qui condensent leurs activités physiques sur un ou deux jours, obtiennent des bienfaits similaires sur leur santé cérébrale que ceux qui pratiquent une activité physique de manière plus régulière. Cette étude, qui a porté sur plus de 75 000 personnes, a également montré que les personnes qui intègrent une activité physique modérée à intense à leur routine réduisent leur risque de démence, d’accident vasculaire cérébral, de maladie de Parkinson, d’anxiété et de dépression.

Ces résultats font écho à de précédentes études qui ont démontré les bénéfices de l’activité physique sur la santé, y compris dans la gestion du poids et la réduction du risque de plus de 200 maladies différentes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’exercice physique, un bouclier contre les maladies neurologiques

Les chercheurs ont analysé les données de 75 629 participants de la Banque de données du Royaume-Uni. Ces participants portaient des trackers qui enregistraient leur activité physique modérée à intense, comme la marche rapide, la danse, le jogging, le vélo et d’autres activités similaires qui augmentent le rythme cardiaque. Les participants ont été répartis en trois groupes selon leur niveau d’activité. Ceux qui n’atteignaient pas 150 minutes d’activité physique modérée à intense par semaine étaient qualifiés d' »inactifs ». Les participants qui atteignaient ce seuil étaient des guerriers du week-end s’ils faisaient la majorité de leur exercice en un ou deux jours par semaine et des sportifs réguliers s’ils répartissaient cette activité sur plusieurs jours.

Après une moyenne de suivi de 8,4 ans, l’équipe de recherche a suivi les participants qui ont développé des maladies neurologiques ou des troubles de la santé mentale. En ajustant les facteurs tels que l’âge, le sexe, le régime alimentaire, le statut tabagique, et d’autres, ils ont découvert que les personnes actives avaient une meilleure santé cérébrale que les personnes inactives.

Plus précisément, les guerriers du week-end avaient un risque 45% plus faible de maladie de Parkinson, un risque réduit de 21% d’accident vasculaire cérébral, un risque de démence inférieur de 26%, une réduction du risque de dépression de 40% et une chance plus faible de 37% d’anxiété par rapport à leurs pairs physiquement inactifs. Ces résultats étaient similaires que les personnes soient des guerriers du week-end ou des sportifs réguliers.

Il est important de noter que cette étude souligne qu’il n’est pas nécessaire de faire de l’exercice tous les jours pour en retirer des bénéfices. Il suffit de pratiquer 150 minutes d’activité physique modérée à intense par semaine. Les personnes peuvent donc choisir la méthode qui convient le mieux à leur mode de vie ou à leurs capacités physiques.

Certes, il y a d’autres avantages à faire de l’exercice. Outre une diminution du risque de troubles cognitifs et psychologiques, l’activité physique est associée à une amélioration de la santé cardiaque, à la gestion du poids, à la prévention de la fragilité, et plus encore.

Cependant, pour ceux qui ont du mal à exercer ou trouvent difficile de trouver du temps, l’alimentation est une autre façon d’améliorer la santé cognitive et mentale. Des recherches suggèrent que le régime méditerranéen et le régime MIND, par exemple, pourraient être bénéfiques pour le cerveau.