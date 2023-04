Le lien entre santé des os et microbiote

Des chercheurs américains pointent une nouvelle fois la connexion entre ces deux éléments.

Le fait d’agir sur le microbiote pour prévenir la perte osseuse est connu, mais encore récent.

Des chercheurs de l’Institut américain Forsythe ont mené une étude sur des rongeurs ayant séjourné dans la Station spatiale internationale afin de comprendre comment la gravité impacte la santé osseuse.

Les résultats de l’étude

Relayés par Santé Magazine, ses résultats révèlent à nouveau la partition importante jouée par le microbiote intestinal dans notre santé.

Ce qu’ont pu observer les scientifiques, c’est la hausse de la présence de deux familles de bactéries dans les selles des souris ayant séjourné dans l’espace.

Des molécules favorisant la croissance des os

Et ces bactéries seraient ainsi en capacité de produire des molécules venant stimuler la croissance osseuse. Des analyses sanguines ont confirmé cette conclusion, recelant leur présence.

Qu’attendre de ces résultats ? De nouveaux traitements contre l’ostéoporose pourraient être mis en développement, par le biais d’un apport de ces bactéries au microbiote intestinal.

Le rôle prépondérant du microbiote intestinal

Rappelons quel est le rôle du microbiote. Comme nous le savons, notre intestin comprend d’innombrables micro-organismes : bactéries, levures et champignons composent ce que l’on appelle également la flore intestinale. Certes il nous est indispensable pour digérer et assimiler les nutriments, mais le microbiote joue aussi en faveur de notre système immunitaire.

Et très récemment, la présence de neurones dans notre intestin a été découverte. Un système nerveux à part entière que l’on nomme le système nerveux entérique et qui constitue un second système nerveux de l’organisme.