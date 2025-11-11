Le signe précoce de la prise de poids révélé par un médecin, et ce n’est pas le ventre

Avant que la balance ne s’affole ou que le ventre ne s’arrondisse, un médecin met en lumière un signe précoce et souvent négligé de la prise de poids, révélant ainsi une manifestation surprenante à surveiller attentivement.

Tl;dr La prise de poids commence par la langue.

Le ronflement est un signe précoce d’obésité.

Même les personnes minces peuvent être concernées.

Un signal discret, souvent ignoré

La prise de poids ne se manifeste pas toujours là où on l’attend. Avant même que le ventre ne s’arrondisse ou que le visage ne s’arrondisse, un changement bien plus subtil intervient à l’intérieur du corps. Selon le médecin et chercheur de renommée mondiale Dr William Li, la toute première zone à accumuler de la graisse serait… la langue. Une affirmation qui, avouons-le, surprend et remet en question nombre d’idées reçues sur les premiers signes de surpoids.

Quand la langue grossit, le ronflement apparaît

Le processus reste invisible à l’œil nu : c’est dans la partie postérieure de la langue — essentiellement composée de tissu adipeux — que les premières réserves graisseuses se forment. Ce phénomène peut survenir chez chacun, y compris ceux dont l’apparence ne laisse rien présager. Comme l’explique Dr Li, ce petit excès finit par obstruer partiellement les voies respiratoires pendant le sommeil. Résultat : les ronflements débutent. Et ce n’est généralement pas vous qui vous en apercevez en premier, mais plutôt votre partenaire qui subit vos nuits agitées.

L’épidémie silencieuse progresse

À l’échelle mondiale, l’obésité prend des proportions alarmantes. Aux États-Unis, selon les données du Centers for Disease Control and Prevention, un adulte sur deux et un enfant sur cinq sont touchés par ce fléau. Plus inquiétant encore : une étude récemment publiée dans The Lancet prévoit qu’en 2050, quelque 260 millions d’Américains pourraient être concernés si aucune mesure efficace n’est adoptée.

Reconnaître les signaux avant qu’il ne soit trop tard

Dans cet engrenage insidieux, certains signes passent donc totalement inaperçus. Si l’on croit souvent que le tour de taille est le premier à alerter, il faut désormais prêter attention à d’autres indices plus discrets :

Ronflement soudain : apparition sans prise de poids visible.

apparition sans prise de poids visible. Sensation d’étouffement nocturne : gêne durant le sommeil.

Bien entendu, ces observations doivent inciter à consulter un professionnel qualifié pour évaluer les risques liés à une éventuelle prise de poids interne.

Les spécialistes insistent : il ne s’agit pas ici de fournir un diagnostic définitif, mais d’inviter chacun à rester attentif aux changements subtils du corps. Car derrière un simple ronflement peut se cacher bien plus qu’une nuisance sonore nocturne : parfois, c’est le tout premier signal d’un déséquilibre métabolique à venir.