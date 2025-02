L’erreur surprenante que vous pourriez commettre avec vos légumes surgelés

L'erreur surprenante que vous pourriez commettre lors de l'utilisation de légumes surgelés.

Tl;dr Une étude alerte sur les dangers des légumes surgelés mal utilisés.

Une mauvaise préparation peut causer de graves maladies.

Il est crucial de suivre les instructions de préparation.

Le danger caché des légumes surgelés

Les légumes surgelés sont un moyen rapide et pratique d’augmenter sa consommation de légumes. Cependant, une nouvelle étude publiée dans le Journal of Food Protection révèle que leur utilisation pourrait mettre notre santé en danger.

Une préparation inadéquate des légumes surgelés

Selon cette recherche, basée sur des données recueillies auprès de plus de 3000 personnes aux États-Unis, près de 9% des participants avouent consommer des légumes surgelés crus, généralement incorporés dans des smoothies ou des jus. Pis encore, plus de 40% des personnes interrogées admettent ne pas suivre les instructions indiquées sur l’emballage lors de la préparation de leurs légumes surgelés, alors même qu’un tiers des participants sont conscients que ces produits peuvent être contaminés par des germes.

« Ces résultats montrent que certains consommateurs ne cuisent pas les légumes surgelés avant de les manger [et] que les consommateurs ne lisent peut-être pas les instructions sur l’emballage », concluent les chercheurs. Ils soulignent ainsi l’importance cruciale des mesures de contrôle préventif lors de la production de légumes surgelés.

Les risques sanitaires de la consommation de légumes surgelés crus

Bien que les légumes surgelés paraissent inoffensifs, ils peuvent véhiculer des agents pathogènes potentiellement dangereux pour la santé. En 2016 par exemple, une épidémie de Listeria monocytogenes liée à la consommation de légumes surgelés a causé l’hospitalisation de neuf personnes et le décès de trois autres aux États-Unis.

Cette bactérie peut provoquer une maladie appelée listériose, qui peut se manifester sous deux formes : intestinale et invasive. La première entraîne souvent des diarrhées et des vomissements, tandis que la seconde peut mener à des symptômes grippaux, de la confusion, des convulsions et même la mort.

La préparation sécuritaire des légumes surgelés

Si la congélation des légumes n’élimine pas les agents pathogènes potentiels, leur cuisson peut le faire. « Il est très important de suivre les instructions de préparation sur les légumes surgelés », avertit un spécialiste de la sécurité alimentaire. Il est donc essentiel que les consommateurs soient conscients que ces aliments peuvent véhiculer des agents pathogènes et qu’ils nécessitent une cuisson avant d’être consommés.