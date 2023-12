Les 10 douleurs les plus insupportables pour l’homme selon la science

La douleur, bien qu'éprouvée par tous, est parfois complexe à évaluer. L'université McGill au Canada a donc conçu un questionnaire détaillé pour la cerner. Les chercheurs ont même dressé un classement des souffrances les plus intenses qu'un être humain peut ressentir. Quelle serait, d'après vous, la pire douleur imaginable ?

La quête universitaire de la douleur ultime

Dans une exploration sans précédent de la douleur humaine, l’université McGill, au Canada, a conçu une étude détaillée sur la souffrance. L’objectif de cette recherche était de quantifier et de décrire les douleurs les plus intenses que l’on puisse ressentir.

La douleur : un signal d’alarme

La douleur est une sensation universelle, un avertisseur d’alarme pour l’organisme, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Elle se déclenche lorsque nos terminaisons nerveuses, situées dans la peau, les muscles, les os ou encore les articulations, sont stimulées. Pourtant, malgré sa prévalence, la douleur reste souvent mal comprise et difficile à quantifier.

Le questionnaire de la douleur de McGill

Pour résoudre ce problème, les chercheurs de McGill ont conçu un questionnaire de la douleur en 1971. Grâce à cet outil, ils ont soumis une liste de 78 mots à des patients souffrants, leur permettant de classer les douleurs les plus pénibles. Parmi les douleurs les plus intenses, on retrouve notamment la névralgie du trijumeau, décrite comme une décharge électrique dans le visage, et la piqûre de la fourmi “balle de fusil”, caractérisée par des contractions musculaires incontrôlables et des brûlures.

Le pire du pire : le syndrome douloureux régional complexe (SDRC)

Parmi les douleurs les plus douloureuses, le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) tient une place à part. Provoqué par le dysfonctionnement d’un nerf suite à une blessure ou une opération chirurgicale, ce syndrome peut causer des douleurs permanentes de brûlures ou de gênes, parfois pendant plusieurs mois. Le pire, c’est qu’il n’existe aucun traitement pour les 50 000 Français touchés.

L’avis de la rédaction La douleur est un phénomène fascinant et terrifiant. Cette étude nous rappelle l’importance de comprendre et de traiter efficacement la douleur, et nous pousse à admirer la résilience de ceux qui vivent avec des douleurs chroniques. Nous espérons que ces recherches contribueront à améliorer la prise en charge de la douleur et à soulager ceux qui en souffrent.