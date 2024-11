Les compléments anti-âge NAD sont-ils réellement efficaces ?

Vous vous demandez si les compléments anti-âge NAD fonctionnent vraiment ? Découvrez ce que l'expert a à dire sur le sujet!

Tl;dr Les compléments alimentaires NAD gagnent en popularité pour leurs vertus anti-âge.

Le NAD influence de nombreuses fonctions cellulaires mais son efficacité reste à prouver.

Les suppléments de NAD peuvent avoir des effets secondaires et ne sont pas recommandés pour le moment.

Le NAD : le nouveau secret de jeunesse ?

De nos jours, la quête de la jeunesse éternelle ne cesse de s’intensifier. Les compléments alimentaires NAD, promus par des influenceurs et podcasters, sont devenus l’élixir de jouvence du moment. Ces compléments sont présentés comme une véritable fontaine de jouvence, mais qu’en est-il réellement ?

Comprendre le NAD

Le NAD, ou Nicotinamide Adénine Dinucléotide, est un coenzyme naturellement présent dans les cellules de notre corps, jouant un rôle crucial dans le métabolisme énergétique. Le taux de ce coenzyme diminue naturellement avec l’âge, et peut chuter de près de 50% à partir de la quarantaine. Le NAD influence de nombreuses fonctions cellulaires essentielles, notamment les voies métaboliques, la réparation de l’ADN, le remodelage de la chromatine, la sénescence cellulaire et la fonction des cellules immunitaires. De ce fait, il est maintenant disponible sous forme de complément alimentaire pour ses propriétés anti-âge présumées.

Le NAD est-il vraiment efficace ?

Selon le Dr Sarah Espinoza, directrice de la Gérontologie Translationnelle à Cedars-Sinai, les niveaux de ce coenzyme diminuent avec l’âge et sont associés à des maladies liées à l’âge, comme la démence, le diabète et les maladies vasculaires. Elle a déclaré qu’il n’y a pas d’effets indésirables majeurs à prendre le complément pendant une courte période, par exemple quelques semaines, et que les compléments augmentent effectivement les taux de NAD dans les cellules du sang. Cependant, même si les niveaux de NAD augmentent, aucun bénéfice significatif en termes de boost cognitif n’a été observé. De plus, certains effets secondaires du complément peuvent inclure des maux de tête, de la fatigue, des nausées et des troubles digestifs. En ce sens, le Dr Espinoza déclare que le NAD n’est pas recommandé en l’état actuel des connaissances.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’avenir du NAD

Actuellement, les compléments de NAD sont pris par voie intraveineuse et par injection. La plupart des recherches se sont concentrées sur les suppléments oraux de NAD, mais la demande pour les coûteuses infusions et injections de NAD est en hausse. Cependant, selon le Dr Espinoza, « il n’y a aucune preuve que ces méthodes offrent des avantages supplémentaires par rapport aux pilules ».

Le NAD, bien que prometteur, nécessite des études plus approfondies pour prouver son efficacité et assurer sa sécurité.