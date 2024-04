Les intoxications accidentelles les courantes chez les enfants

L'Anses a mis en lumière les trois principales intoxications accidentelles chez les enfants, soulignant également les meilleures méthodes de prévention. Quelles sont ces intoxications et comment pouvons-nous les éviter?

De quatre à dix-huit mois, l’enfant est dans une phase exploratoire où tout ce qu’il trouve passe par la bouche. C’est un comportement normal, bien que potentiellement dangereux, auquel les parents doivent prêter une vigilance accrue.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), lors de cette période d’exploration, les produits ménagers toxiques doivent être hors de portée des enfants. Une intoxication accidentelle peut avoir de graves conséquences sur leur santé et même être mortelle.

Dans son dernier bilan, l’Anses pointe les principales sources d’intoxication chez les enfants. Les dosettes de lessive liquide, souvent colorées et arrondies, attirent inévitablement l’attention des enfants. Ce sont les principales causes d’intoxication accidentelle chez les tout-petits, “malgré une réduction de moitié de ces intoxications grâce aux mesures européennes obligatoires prises à partir de 2015”, précise l’Agence dans son communiqué.

Connaissez-vous les trois types d'intoxications accidentelles les plus fréquentes et les plus graves chez les enfants ? pic.twitter.com/qpbdPrUVNG

— Anses (@Anses_fr) April 24, 2024