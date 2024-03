Le parcours médical adapté pour les enfants en surpoids et obèses

En prévision de la Journée mondiale de l'obésité le 4 mars, la Haute Autorité de Santé a présenté le 28 février un parcours de soins spécifiques pour les enfants en surpoids ou obèses. Comment cela va-t-il changer leur prise en charge ?

La HAS présente son plan d’action contre l’obésité infantile

En prévision de la journée mondiale de l’obésité, la Haute autorité de santé (HAS) a exposé ce mercredi 28 février, son plan d’action pour gérer l’épidémie d’obésité et de surpoids chez les enfants français.

Des chiffres préoccupants

Les statistiques dévoilées par la HAS sont alarmantes : 4% des enfants et adolescents, âgés de 6 à 17 ans, sont touchés par l’obésité. Le surpoids concerne quant à lui 17% de ces mineurs, un taux qui grimpe à 49% chez les adultes. Ces chiffres témoignent de l’urgence d’agir et font de l’obésité une problématique de santé publique majeure.

Un parcours de soins sur mesure

Pour faire face à cette crise, la HAS a réitéré l’importance d’un parcours de soins adapté pour chaque enfant touché par l’obésité ou le surpoids. Ces parcours sont basés sur un guide de bonne pratique révisé récemment. L’objectif est de prendre en compte une multitude de facteurs et d’offrir un accompagnement individualisé.

Le diagnostic ne se limite pas à l’indice de masse corporelle (IMC). Une évaluation multidimensionnelle est essentielle pour “accompagner les changements des habitudes de vie et agir précocement en cas de difficultés psychologiques, de perturbations de l’alimentation et de toute forme de vulnérabilité sociale”, selon un communiqué de la HAS. Cette évaluation permettra de graduer les soins et d’ajuster l’accompagnement tout au long de la croissance de l’enfant.

Un suivi à long terme

Le parcours de soins proposé par la HAS met l’accent sur l’accompagnement à long terme des enfants. Le but est de leur permettre d’adopter des habitudes de vie plus saines et de leur apporter un soutien continu, quels que soient leur niveau d’obésité et les complications associées.