À quel âge les enfants peuvent-ils consommer thé ou café ?

De nombreux parents s’interrogent sur l’âge approprié pour introduire le thé ou le café dans l’alimentation de leurs enfants. Les recommandations des experts et les résultats des études scientifiques apportent un éclairage sur les risques potentiels et les bonnes pratiques à adopter.

La tentation du thé ou du café chez les enfants

Chez bon nombre de familles, la scène est connue : un enfant observe les adultes savourer leur tasse de café ou de thé, parfois même s’amusant à l’imiter avec un service miniature. Cette curiosité naturelle mène souvent à une question récurrente : laisser ou non son enfant goûter ces boissons rituelles ? Si ce geste semble anodin, la réponse des spécialistes, elle, ne laisse guère de place au doute.

Caféine : des risques spécifiques pour les plus jeunes

Derrière l’image conviviale du partage se cache en effet un problème rarement évoqué : la présence de caféine. Contrairement à ce que certains imaginent, cette substance n’est pas anodine pour l’organisme d’un enfant. D’après les experts de la Cleveland Clinic, mais aussi selon plusieurs pédiatres interrogés récemment, le système nerveux en développement des moins de 12 ans réagit bien différemment à ce stimulant qu’un adulte. Les effets observés ? Troubles du sommeil, nervosité accrue, palpitations, maux de ventre, sans oublier des répercussions sur la concentration et même sur l’appétit.

L’avis médical fait consensus

La position des médecins est claire : il vaut mieux proscrire toute boisson contenant de la caféine, y compris le thé et le café allongés au lait, chez les enfants – en particulier les plus jeunes. Comme l’explique la docteure Deborah Lee, spécialiste auprès de la pharmacie en ligne Dr Fox Online Pharmacy, « il n’est pas souhaitable d’introduire du café ou du thé dans l’alimentation d’un enfant ou d’un nourrisson ». Même le décaféiné n’est pas exempt : « décaféiné ne veut pas dire sans caféine – une tasse peut encore en contenir plusieurs milligrammes », rappelle-t-elle.

Voici quelques points relevés par les professionnels :

Caféine : favorise anxiété, troubles du sommeil et palpitations.

: favorise anxiété, troubles du sommeil et palpitations. Thé : diminue l’absorption du fer essentiel chez l’enfant.

: diminue l’absorption du fer essentiel chez l’enfant. Même diluées, ces boissons restent inadaptées aux plus jeunes.

D’autres questions autour du sucre et des alternatives

Un autre élément pèse dans la balance : beaucoup d’enfants réclament du sucre avec leur boisson chaude. Or, cet ajout majore le risque de caries et accentue encore les préoccupations concernant l’obésité infantile. Par ailleurs, certains pensent que diluer café ou thé dans beaucoup de lait rendrait ces boissons acceptables : faux espoir selon les médecins. Quant aux versions « décaféinées », elles conservent une part résiduelle de caféine – suffisamment pour susciter la prudence. Enfin, les boissons énergisantes sont unanimement déconseillées aux mineurs, tant leurs teneurs en stimulants sont élevées.

Entre mythe familial et données scientifiques parfois contradictoires — une étude isolée évoque un possible effet bénéfique du thé dès quatre ans — le consensus actuel penche largement vers la prudence. Pour préserver sommeil, croissance osseuse et santé générale, il vaut mieux réserver café comme thé au monde des adultes.