Pour la première fois, l’obésité infantile dépasse l’insuffisance pondérale : causes et solutions clés

Pour la première fois, le nombre d’enfants souffrant d’obésité dépasse celui des enfants en insuffisance pondérale dans le monde. Cette évolution préoccupante s’explique par divers facteurs liés à l’alimentation, mais certaines mesures préventives existent.

Tl;dr L’obésité infantile dépasse l’insuffisance pondérale mondiale.

Les aliments ultra-transformés en sont la principale cause.

Unicef préconise des actions urgentes et ciblées.

Un tournant historique pour la santé mondiale des enfants

Pour la première fois, le nombre d’enfants souffrant d’obésité dépasse celui des enfants insuffisamment nourris à l’échelle mondiale. Ce constat, révélé par un rapport majeur de l’Unicef, s’appuie sur des données recueillies dans plus de 190 pays. Désormais, près de 188 millions de jeunes âgés de cinq à dix-neuf ans — soit environ un enfant sur dix — sont considérés comme obèses. Un chiffre qui a triplé depuis l’an 2000.

L’influence néfaste des aliments ultra-transformés

Derrière cette envolée se cache principalement une cause : la prolifération d’aliments ultra-transformés (AUT). Boissons sucrées, plats préparés, céréales industrielles ou encore biscuits : ces produits, riches en sucres, en graisses et en additifs, envahissent les rayons tout en étant agressivement promus auprès du jeune public. Résultat ? Les modes alimentaires traditionnels — autrefois riches en fruits, légumes et protéines — reculent au profit de régimes déséquilibrés. Partout ou presque, cette tendance s’impose : seules l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud font encore exception. Il n’est donc pas surprenant que les taux les plus alarmants soient enregistrés dans certains États insulaires du Pacifique comme Niue (38 %), mais aussi dans des pays à haut revenu tels que les États-Unis, le Chili ou les Émirats arabes unis.

Risques sanitaires et double peine nutritionnelle

Le tableau dressé par l’Unicef est préoccupant : l’obésité infantile, désormais considérée comme une nouvelle facette de la malnutrition, multiplie les risques de diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et certains cancers dès le plus jeune âge. À cela s’ajoutent des conséquences sur la croissance, le développement cognitif ou même la santé mentale. Plus complexe encore, dans de nombreux pays, les enfants subissent simultanément sous-nutrition et excès pondéral — une « double charge » qui complique sérieusement toute stratégie sanitaire.

Sensibilisation et leviers d’action : quelles réponses possibles ?

Face à cette crise grandissante, plusieurs mesures sont préconisées afin d’endiguer ce fléau. Parmi elles figurent :

Diminuer l’accès aux AUT , notamment dans les écoles et foyers.

, notamment dans les écoles et foyers. Mieux encadrer l’étiquetage et taxer les produits nocifs .

. Soutenir la reformulation des recettes industrielles .

. Protéger les politiques publiques des influences du secteur agroalimentaire.

Certains pays comme le Mexique, ayant banni ces produits dans les établissements scolaires, démontrent qu’une action réglementaire soutenue par la sensibilisation peut porter ses fruits.

Au-delà des enjeux individuels, ne pas réagir aujourd’hui pèserait lourdement sur nos sociétés : selon le rapport, le coût mondial lié à la surcharge pondérale pourrait dépasser 4 000 milliards de dollars par an dès 2035. Dès lors, agir collectivement pour préserver la santé alimentaire des plus jeunes apparaît essentiel pour bâtir une génération plus forte et résiliente.