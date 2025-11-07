Les microbes producteurs de méthane de votre intestin pourraient transformer les fibres en calories cachées

Des recherches récentes révèlent que certains microbes de l’intestin, producteurs de méthane, pourraient transformer les fibres alimentaires en calories additionnelles. Ce mécanisme discret pourrait expliquer pourquoi certaines personnes prennent plus facilement du poids malgré une alimentation riche en fibres.

Tl;dr Le microbiote influence l’énergie extraite des aliments.

Les producteurs de méthane digèrent mieux les fibres.

L’efficacité digestive varie selon chaque individu.

Le rôle central du microbiote intestinal

Lorsque l’on évoque la digestion et la façon dont chacun assimile les aliments, un acteur discret s’impose : le microbiote intestinal. Véritable écosystème unique à chaque individu, il conditionne non seulement la santé digestive, mais aussi la quantité d’énergie que nous tirons de ce que nous mangeons. À ce titre, une récente étude pilotée par l’équipe de l’Arizona State University (ASU) met en lumière le rôle parfois surprenant des microbes producteurs de méthane, appelés méthanogènes.

Méthanogènes : ces microbes qui optimisent la digestion des fibres

Ce travail scientifique, mené auprès de 17 participants soumis tour à tour à un régime pauvre en fibres puis à un autre très riche en fibres, révèle des différences notables. Ceux dont le microbiote produisait davantage de méthane extrayaient plus de calories des aliments riches en fibres. En mesurant notamment le méthane émis et en analysant des échantillons sanguins et fécaux, les chercheurs ont constaté que ces individus affichaient aussi des niveaux accrus d’acides gras à chaîne courte (AGCC), tels que le propionate. Ce composé est bien connu pour ses effets bénéfiques sur la satiété ou la réduction des envies d’aliments ultra-transformés.

Méthane, énergie et évolution : une question d’adaptation ?

En s’appuyant sur ces observations, les scientifiques avancent que ce profil digestif aurait pu représenter un avantage essentiel chez nos ancêtres. À une époque où extraire chaque calorie comptait face à une alimentation peu dense, disposer d’un microbiote capable d’exploiter pleinement les fibres végétales constituait sans doute un atout vital. Aujourd’hui toutefois, avec l’omniprésence de régimes occidentaux riches en énergie, mais pauvres en fibres, cette efficacité pourrait ne plus avoir tout à fait le même sens.

Voici ce que suggèrent les résultats :

Méthanogènes = meilleure dégradation des fibres.

= meilleure dégradation des fibres. Plus de méthane produit = plus de calories absorbées.

= plus de calories absorbées. L’impact peut varier selon l’état de santé général.

Pistes pour la recherche future et implications santé

Si la production accrue de méthane semble signaler une utilisation efficace des fibres alimentaires grâce au microbiote, il reste à déterminer si cet avantage se traduit par un bénéfice net pour la santé moderne. « Cela montre que deux personnes au régime identique n’obtiennent pas forcément les mêmes effets. Une part importante réside dans leur microbiome intestinal », glisse le microbiologiste Blake Dirks. Un point partagé par sa collègue Rosy Krajmalnik-Brown, qui précise : « C’est bien nos microbes qui fabriquent le méthane — il pourrait donc servir de biomarqueur d’efficacité microbienne dans la production d’acides gras bénéfiques. »

Reste à explorer comment ces mécanismes s’appliquent à d’autres populations : personnes souffrant d’obésité, de diabète, ou présentant différents états métaboliques. La prochaine étape consistera donc à élargir le champ d’étude afin de mieux cerner toutes les facettes du rôle joué par nos hôtes microscopiques dans notre quotidien alimentaire.