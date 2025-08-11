Les microplastiques pénètrent dans notre cerveau : quels impacts sur la santé ?

Des microplastiques ont été détectés dans le cerveau humain, suscitant l’inquiétude des scientifiques quant à leurs conséquences potentielles sur la santé. La présence de ces particules interroge sur leurs effets neurologiques et les risques encourus par la population.

Tl;dr Microplastiques détectés dans le cerveau humain, impact incertain.

Les études restent limitées et leurs résultats contestés.

L’urgence d’une action face à une pollution croissante.

Une omniprésence préoccupante

Difficile d’y échapper : les microplastiques s’invitent partout, des sommets montagneux jusqu’aux abysses océaniques, contaminant l’air, la nourriture et désormais, selon plusieurs études récentes, même nos propres corps. Récemment, leur présence a été détectée jusque dans les tissus cérébraux humains — une découverte qui alimente autant l’inquiétude que le débat scientifique. En effet, ces fragments minuscules, invisibles à l’œil nu pour la plupart, ont aussi été retrouvés dans les poumons, le cœur ou encore le placenta.

Des études controversées

La recherche publiée en février dernier dans la revue Nature Medicine a particulièrement attiré l’attention. Des scientifiques américains ont examiné des échantillons de cerveaux issus de personnes décédées au Nouveau-Mexique. Résultat ? Une augmentation du taux de microplastiques avec le temps, jusqu’à atteindre, selon le toxicologue Matthew Campen, l’équivalent d’une cuillère en plastique par cerveau analysé. Ce chiffre frappant n’a pas manqué de susciter réactions et interrogations.

Pour autant, la prudence reste de mise. Plusieurs spécialistes — à l’image du toxicologue écossais Theodore Henry ou du chimiste australien Oliver Jones — estiment que « la spéculation sur les effets potentiels des particules plastiques dépasse largement l’état des preuves ». D’ailleurs, certains mettent en doute la méthodologie ou la portée globale des données recueillies. Les personnes étudiées étaient en bonne santé avant leur décès et rien ne permet aujourd’hui d’établir un lien direct entre ces microplastiques et un quelconque préjudice.

L’épineuse question sanitaire

Le flou demeure donc sur l’impact réel de cette contamination. Les rares essais sur animaux suggèrent parfois un risque – comme cette étude chinoise pointant l’apparition de caillots sanguins dans le cerveau de souris exposées – mais transposer ces résultats à l’humain reste hasardeux. De son côté, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rappelait en 2022 que « les preuves sont insuffisantes pour conclure à un risque pour la santé humaine ».

Cependant, certains médecins défendent le principe de précaution face à ce phénomène globalisé. Dans une récente analyse du Barcelona Institute for Global Health, il est clairement affirmé que « les décisions politiques ne peuvent attendre que toutes les données soient disponibles ». Pour agir au plus vite contre ce problème grandissant, ils recommandent notamment :

Diminuer l’exposition aux microplastiques.

Mieux évaluer les risques sanitaires.

Cibler les populations les plus vulnérables.

L’enjeu mondial d’une pollution plastique galopante

Dans ce contexte tendu et incertain — alors que la production mondiale de plastique a doublé depuis 2000 et pourrait tripler d’ici à 2060 — la question s’invite naturellement à Genève lors des discussions onusiennes sur le tout premier traité international visant à endiguer la pollution plastique. Si bien des inconnues demeurent quant aux conséquences concrètes pour notre santé, une chose paraît sûre : il y a urgence à agir avant qu’un problème émergent ne devienne une crise majeure de santé publique.