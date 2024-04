Les nouvelles moustiquaires sont une arme redoutable contre le paludisme

Cette réduction notable du nombre de cas et de décès dûs au paludisme, attribuée aux nouvelles moustiquaires, démontre leur intérêt économique de manière indéniable.

Les financeurs du projet, quant à eux, ont évalué le coût supplémentaire par cas évité grâce à ces moustiquaires à un montant compris entre 0,66 et 3,56 dollars. Mais ce coût initial est compensé par une “économie potentielle de 28,9 millions de dollars pour les systèmes de santé”, estime le communiqué.

Deux études cliniques et cinq pilotes ont montré une amélioration du contrôle du paludisme de 20 à 50 % par rapport aux moustiquaires standards dans les pays touchés par une résistance aux insecticides.

Le nombre exact s’élève à 56 millions de moustiquaires distribuées entre 2019 et 2022. L’initiative, dirigée par l’Innovative Vector Control Consortium, a été conçue pour faire face au grand défi : la résistance croissante des moustiques porteurs du paludisme aux insecticides.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

En effet, ces moustiquaires dernières générations ont réussi a prévenir environ 13 millions de cas de paludisme , évitant près de 25 000 décès en trois ans, selon les porte-paroles du projet financé par Unitaid et le Fonds mondial de lutte contre le Sida , la tuberculose et le paludisme.

L’innovation dans le domaine de la santé ne cesse de prouver son efficacité. Cette fois, c’est un type de moustiquaire spécifique qui a bénéficié à l’Afrique subsaharienne, région du monde la plus touchée par le paludisme.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter