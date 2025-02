Les pains au levain offrent-ils une défense microbienne contre le cancer du sein ?

Le pain au levain possède-t-il des défenses microbiennes contre le cancer du sein ?

Tl;dr Le pain au levain a des bénéfices nutritionnels supérieurs.

Il aide à contrôler la glycémie et facilite la digestion.

Des études associent sa consommation à une réduction du risque de cancer.

Le pain au levain : un allié nutritionnel

Loin des pains commerciaux, le pain au levain a su conquérir le cœur des consommateurs. Sa popularité croissante ne tient pas seulement à son goût distinctif, mais aussi à ses nombreux avantages pour la santé. Le levain est naturellement fermenté à l’aide de levure sauvage et de bactéries lactiques, augmentant ainsi sa valeur nutritive et sa digestibilité.

Un allié pour une meilleure digestion

Le processus de fermentation du levain dégrade également le gluten et l’acide phytique, ce qui le rend plus digeste que le pain ordinaire. Les bactéries lactiques présentes dans le levain pré-digèrent les amidons et les protéines, soulageant ainsi le système digestif. Ce pain est donc un excellent choix pour les personnes ayant une intolérance légère au gluten ou des problèmes digestifs.

Un contrôle de la glycémie facilité

Grâce à son processus de fermentation, le pain au levain a un indice glycémique (IG) inférieur à celui du pain blanc ou complet standard. Cela signifie qu’il provoque une augmentation plus progressive de la glycémie, évitant ainsi les pics et les creux. Ceux qui ont du diabète ou qui souhaitent contrôler leur taux de sucre dans le sang peuvent y voir une option plus saine.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Pain au levain : une richesse en nutriments

Le pain au levain contient des probiotiques et des prébiotiques qui favorisent une flore intestinale saine. Les bactéries lactiques présentes dans le levain contribuent à la production de vitamines et de minéraux, tels que les vitamines B, l’acide folique et le fer. Cela améliore l’absorption globale des nutriments et renforce la santé intestinale, qui joue un rôle clé dans l’immunité et la digestion.

Et le cancer du sein dans tout ça ?

La fermentation du levain développe plusieurs composés bioactifs et nutriments susceptibles de contribuer à la prévention du cancer. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods a trouvé que la consommation régulière d’aliments fermentés, y compris le yaourt et le pain au levain, était associée à une réduction du risque de certains cancers grâce à leurs propriétés probiotiques et anti-inflammatoires.

À noter cependant

Il faut cependant noter que la recherche est toujours en cours pour renforcer le rôle du pain au levain dans la réduction du cancer du sein. « L’alimentation et les habitudes saines jouent un rôle majeur dans la prévention des maladies potentiellement mortelles comme le cancer, mais elles ne remplacent pas le traitement médical. »