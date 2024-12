Les scientifiques plaident pour l’interdiction de la « vie miroir » pour préserver la santé mondiale

Des scientifiques lancent un appel pour interdire la "vie en miroir" avant qu'elle ne mette en péril la santé mondiale.

Tl;dr Des scientifiques s’inquiètent des risques des formes de vie composées de « molécules miroir ».

Ces organismes pourraient échapper aux mécanismes naturels de contrôle des bactéries.

Un dialogue organisé et inclusif sur la gouvernance de cette technologie est nécessaire.

Les « molécules miroir » : une avancée scientifique aux enjeux inédits

Une communauté de scientifiques a récemment attiré l’attention du monde sur un sujet d’une importance capitale : les dangers potentiels liés aux formes de vie composées de « molécules miroir ». Leur préoccupation majeure est que ces créations pourraient présenter des risques significatifs pour la santé mondiale.

Une aventure scientifique aux frontières de l’inconnu

Conduits par la curiosité et la perspective d’applications plausibles, certains chercheurs ont commencé à travailler sur la création de formes de vie entièrement composées de molécules biologiques « miroir ». Ces organismes « miroir » constitueraient une rupture radicale avec la vie telle que nous la connaissons, et leur création nécessite une réflexion approfondie.

Homochiralité : un mystère de la vie

La vie telle que nous la connaissons découle de nucléotides « droitiers » dans notre ADN et ARN, et d’acides aminés « gauchers » qui se rassemblent pour former des protéines. Ce phénomène est appelé homochiralité. Nous ne savons pas pourquoi il existe, mais cette caractéristique déterminante de nos réactions chimiques ne laisse pas de place aux alternatives.

Des bactéries « miroir » : une réalité prochaine ?

Pourtant, des alternatives en miroir à nos acides aminés et nucléotides existent bel et bien, poussant certains chercheurs à se demander si un nouveau type de vie basé sur ces molécules inversées pourrait être créé. Un tel exploit commencerait par quelque chose de petit, comme une bactérie.

En 2016, le généticien de Harvard, George Church, a participé à la création d’une version miroir de l’ADN polymérase, la molécule qui coordonne la copie et la transcription de l’ADN en ARN. Aujourd’hui, il fait partie des 38 scientifiques qui mettent en garde contre cette avancée.

Les risques du « miroir biologique »

L’inquiétude actuelle des scientifiques réside dans le fait que ces protéines de version miroir seraient invulnérables aux mécanismes naturels qui empêchent la prolifération bactérienne. En effet, ils ne seraient pas affectés par les prédateurs de ces bactéries, les antibiotiques, le système immunitaire, ni même les enzymes digestives.

On en pense quoi ? Il est crucial de comprendre que le développement de ces formes de vie « miroir » représente une avancée scientifique majeure, mais aussi un danger potentiel pour la santé mondiale. Leur création nécessite une approche prudente, ainsi qu’un dialogue organisé et inclusif sur leur régulation. La promesse de la biologie synthétique est indéniable, mais la construction d’une bactérie « miroir » n’en vaut pas le risque. Pour l’instant, ces organismes « miroir » restent dans le domaine de la théorie, mais il est de notre responsabilité collective de préparer leur éventuelle réalité.