L’exercice physique améliore les capacités cognitives chez les personnes atteintes de TDAH

Une étude révèle que l'exercice physique stimule les capacités cognitives chez les personnes atteintes de Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).

Tl;dr L’exercice aérobique peut améliorer la cognition chez les personnes atteintes de TDAH.

Les effets positifs sont temporaires et n’ont pas encore été suffisamment étudiés.

La recherche a été publiée dans Psychiatry Research.

L’effet bénéfique de l’exercice aérobique sur le TDAH

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université Nationale de Taiwan, dirigée par le neuroscientifique Hsiao-I Kuo, suggère que l’exercice aérobique pourrait offrir un coup de pouce cognitif à court terme aux personnes atteintes de trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH).

Une révélation surprenante

L’équipe de recherche a découvert que des activités physiques qui stimulent le cœur, telles que la marche rapide, le jogging, la natation, la danse ou le cyclisme, augmentent l’inhibition dans le cortex moteur des personnes atteintes de TDAH. En revanche, chez les personnes ne souffrant pas de ce trouble, l’effet est inverse. Il est à noter que le même effet est observé lorsque des personnes sans TDAH prennent du méthylphénidate, un médicament couramment utilisé pour traiter ce trouble, qui augmente les niveaux de dopamine et de norépinéphrine.

Un test sur le terrain

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont fait appel à 26 personnes non médicamentées atteintes de TDAH, toutes âgées d’environ 23 ans et par ailleurs en bonne santé, ainsi qu’à 26 personnes sans TDAH. Chaque participant a effectué deux séances d’exercice distinctes, chaque séance comprenant 30 minutes de vélo d’exercice, entrecoupées d’un échauffement de 5 minutes, d’un entraînement de 20 minutes et d’une période de récupération de 5 minutes. Deux autres séances ont été conçues comme des « contrôles » : les participants ont passé 30 minutes assis sur le vélo d’exercice en regardant une série documentaire sur la nature.

Des résultats prometteurs

L’exercice aérobique a augmenté l’inhibition intracorticale à court intervalle (SICI) chez les participants atteints de TDAH, qui ont également amélioré leurs performances dans les tâches de contrôle inhibiteur et d’apprentissage moteur après l’entraînement. En revanche, chez les participants non atteints de TDAH, l’exercice a diminué leur SICI et n’a eu aucun effet clair sur leur contrôle inhibiteur.

« Une seule séance d’exercice aérobique augmente transitoirement l’inhibition corticale chez les adultes atteints de TDAH, ce qui est principalement déterminé par le système GABAergique, » écrivent Kuo et son équipe. « Cela pourrait conduire à des améliorations du contrôle inhibiteur et de l’apprentissage moteur chez les patients atteints de TDAH. »

Cependant, les chercheurs soulignent que leur étude n’indique pas si ces résultats distincts sont liés de manière causale. Ils suggèrent que des séances d’exercice aérobique de 30 minutes pourraient profiter à certains patients atteints de TDAH en termes de performances cognitives à court terme. Néanmoins, il n’y a aucune preuve que cela fonctionnerait comme une stratégie autonome, et on ignore combien de temps les effets durent.