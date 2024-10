L’huile de foie de morue revient en force : découvrez ses bienfaits surprenants pour la santé

Redécouvrez l'huile de foie de morue : les bienfaits insoupçonnés pour votre santé à connaître absolument.

Tl;dr L’huile de foie de morue pourrait faire son retour grâce à ses nombreux bénéfices pour la santé.

Elle est une excellente source d’oméga-3, de vitamine A et de vitamine D.

La carence en vitamine D et le retour du rachitisme pourraient inciter à la réintroduction de cette huile.

Retour possible de l’huile de foie de morue

Qui pourrait oublier l’émission de Leeza Gibbons, où elle vantait sans cesse les bienfaits de l’« ancienne » huile de foie de morue ? Ce produit, que nos grands-mères considéraient au XIXe siècle comme une potion magique pour la santé globale, pourrait bien faire son grand retour. La raison ? Ses avantages surprenants pour la santé.

Qu’est-ce que l’huile de foie de morue ?

L’huile de foie de morue est un complément alimentaire extrait du foie du cabillaud de l’Atlantique. Elle constitue une source précieuse d’acides gras oméga-3 (EPA et DHA) et contient des quantités relativement élevées de vitamines A et D.

Les bienfaits pour la santé

Bien que l’huile de foie de morue soit un complément à base d’huile de poisson, elle diffère des autres huiles de poisson. Une seule cuillère à café d’huile de foie de morue peut fournir 150% de la valeur quotidienne recommandée de vitamine A et 56% de celle de vitamine D. La vitamine A joue un rôle essentiel dans la santé des yeux, le fonctionnement du cerveau et la peau. La vitamine D, quant à elle, favorise la santé des os en régulant l’absorption du calcium.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un retour motivé par la carence en vitamine D

Des tests sanguins récents ont révélé des données préoccupantes : près de 40% des enfants de certaines tranches d’âge au Royaume-Uni présentent une carence en vitamine D, notamment entre janvier et mars, lorsque l’ensoleillement est au plus bas. Chez les adultes, ce taux est de 30%. Les personnes à la peau foncée sont plus susceptibles de présenter cette carence. Dans ce contexte, l’huile de foie de morue pourrait être une solution efficace pour pallier ces carences.

En conclusion, malgré son goût désagréable, l’huile de foie de morue, riche en vitamines et en oméga-3, pourrait bien faire son retour dans nos habitudes alimentaires pour contribuer à une meilleure santé générale.