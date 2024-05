Médecins généralistes : la consultation grimpe à 30 euros dès décembre

D'après un projet d'accord entre l'Assurance Maladie et les médecins français publié le vendredi 17 mai, le coût d'une consultation chez un généraliste augmentera à 30 euros en décembre prochain. Comment cette hausse va-t-elle affecter vos visites chez le médecin ?

Un projet d’accord a été annoncé vendredi 17 mai : dès décembre prochain, la consultation des généralistes s’élèvera à 30 euros. Une initiative qui résulte d’une série de négociations entre l’Assurance maladie et les médecins libéraux.

Les médecins libéraux ont exprimé de nombreuses inquiétudes, notamment concernant l’inflation et l’augmentation constante de leurs charges. De plus, un manque de praticiens se fait ressentir dans certaines régions, augmentant la pression sur ceux qui y exercent.

Outre l’augmentation des tarifs, d’autres sujets ont été abordés lors des négociations. Parmi eux, “le suivi de patients à long terme”. En effet, l’Assurance maladie avait déjà augmenté la rémunération des médecins traitants de près de 20% en décembre dernier.

La pression des syndicats a également joué un rôle crucial dans ces discussions. En octobre 2023, cinq syndicats, dont la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) en tête, avaient appelé à une grève illimitée, mobilisant de nombreux membres de la profession.

L’avis de la rédaction

Il est indéniable que cette réévaluation tarifaire était nécessaire pour soutenir les médecins face à l’inflation et la hausse des charges. Cependant, si elle permet d’améliorer la situation économique des praticiens, elle pourrait peser sur le budget des ménages les plus modestes. Un équilibre devra être trouvé pour garantir à la fois une rémunération juste pour les médecins et l’accessibilité des soins pour tous.