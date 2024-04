Découvrez le nouveau coût résiduel de votre consultation médicale à partir du 15 mai

Si ces mesures peuvent sembler difficiles pour les patients, elles s’inscrivent dans une nécessité économique face à la situation précaire de la Sécurité sociale. Il est cependant essentiel que les personnes les plus vulnérables ne soient pas laissées pour compte et que leur accès aux soins soit préservé.

Malgré cette augmentation, un plafond de 50 euros sera maintenu, afin de ne pas pénaliser “les personnes nécessitant régulièrement des soins”. De plus, le montant du reste à charge ne pourra pas dépasser 4 euros par jour sur les actes médicaux et 8 euros sur les transports sanitaires, même en cas de cumul d’actes dans une même journée.

Cette mesure intervient après la décision du gouvernement, en janvier dernier, d’augmenter la part des frais de santé non remboursés. Face à la dégradation des comptes de la Sécurité sociale , cette hausse vise à faire contribuer davantage les patients à leur consommation de soins.

