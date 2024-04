Près de 1000 internes en médecine absents dans les hôpitaux cette année

Malgré ces assurances, le nouveau concours continue de susciter des critiques, notamment concernant l’épreuve orale. Les étudiants s’inquiètent en effet d’une possible fuite des sujets, étant donné le grand nombre de participants à l’examen.

D'ici 2024, on prévoit un déficit d'environ mille internes en médecine, car certains étudiants ont décidé de redoubler pour mieux se préparer aux nouvelles épreuves. Quelles pourraient être les conséquences de cette pénurie?

