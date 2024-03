Augmentation imminente des tarifs de consultations médicales: tout ce qu’il faut savoir

Après de nouvelles négociations avec l'Assurance maladie, les syndicats de médecins libéraux ont réussi à obtenir des progrès en vue d'une augmentation du prix des consultations. Une dernière réunion, impliquant toutes les professions médicales, est prévue pour début avril. Quels seront les impacts pour les patients ?

Tl;dr Les syndicats de médecins libéraux obtiennent des avancées sur l’augmentation du prix des consultations.

Le prix de la consultation de médecine générale pourrait passer à 30 euros.

La consultation longue pourrait être valorisée à 60 euros pour les personnes de plus de 80 ans et les personnes handicapées.

Les tarifs de certains spécialistes pourraient également être revus à la hausse.

Une augmentation des tarifs des consultations en vue

Les négociations sont sur le point d’aboutir. Les syndicats de médecins libéraux et l’Assurance maladie se sont récemment retrouvés autour de la table pour une nouvelle négociation tarifaire. Les premiers accords semblent augurer une hausse significative des coûts des consultations et des actes médicaux. Un rendez-vous crucial est prévu début avril pour trouver un terrain d’entente pour l’ensemble des professions médicales.

La médecine générale à 30 euros

Lors de la dernière séance de négociations, l’Assurance maladie a proposé de revaloriser le tarif de la consultation du médecin généraliste à 30 euros. Cette proposition est une avancée notable, le tarif actuel étant de 26,50 euros depuis novembre 2023. «Un accord autour d’un prix de 30 euros semble désormais proche d’être conclu.»

Consultation longue : une nouveauté à 60 euros

Une autre avancée concerne la valorisation d’une consultation dite «longue» du médecin traitant. Cette consultation pourrait être facturée à 60 euros pour les personnes de plus de 80 ans et les personnes handicapées, dans des cas précis. Par exemple, cette consultation longue pourrait être facturée une fois par an après la sortie d’hospitalisation d’un patient âgé de plus de 80 ans ou lors du remplissage d’un dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Les spécialistes aussi

Les tarifs de certains spécialistes pourraient également être revus à la hausse. Les gynécologues pourraient, par exemple, facturer toutes les échographies réalisées pendant la grossesse d’une patiente, alors que pour l’instant, seules les trois échographies obligatoires le sont. Les consultations chez les psychiatres pourraient atteindre 57 euros, tandis que celles des endocrinologues et des dermatologues pourraient monter à 60 euros.