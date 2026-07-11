Mélanotan II sur TikTok, pourquoi les dermatologues s’inquiètent

Injecté ou en spray nasal, le mélanotan II promet un bronzage sans UV sur TikTok. Des dermatologues alertent sur ses risques et des idées fausses tenaces.

En bref TikTok banalise un produit non approuvé

Le mélanotan II n’empêche pas les cancers cutanés

Dermatologues et études pointent plusieurs risques

Interdit comme produit cosmétique dans plusieurs pays, le mélanotan II continue pourtant de se vendre en ligne. C’est tout le paradoxe de cette mode relancée sur TikTok, où des vidéos vantent un bronzage plus foncé via injection ou spray nasal, sans exposition aux UV.

Un produit interdit, mais encore très visible

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie ou au Danemark, le produit est banni comme cosmétique, et sa commercialisation pour bronzer est illégale dans la plupart de ces pays. Mais les ventes persistent sur internet. Et les contenus promotionnels aussi.

Pour Simone Goldinger, clinicienne-chercheuse en dermatologie à l’Université du Queensland, ces publications sont franchement préoccupantes. Elle explique que les créateurs de contenu parlent rarement des vrais risques, alors qu’il s’agit d’une substance non approuvée, délivrée normalement sur ordonnance, utilisée sans encadrement médical, sans contrôle de qualité, et parfois sans savoir clairement ce que contient le flacon.

Ce que fait réellement le mélanotan II dans la peau

Le produit n’est pas né sur les réseaux sociaux. Il vient d’un programme de recherche lancé dans les années 1980 à l’Université d’Arizona, qui cherchait des agents de bronzage sans soleil. Les chercheurs travaillaient sur des versions synthétiques de l’alpha-MSH, une hormone naturelle qui stimule les mélanocytes, les cellules pigmentaires de la peau.

Le mélanotan II agit justement sur ce mécanisme. Selon Simone Goldinger, il pousse l’organisme à foncer la peau sans le déclencheur UV habituel. C’est ce point que retiennent beaucoup d’utilisateurs. Mais stimuler durablement ces cellules n’a rien d’anodin.

Les effets indésirables ne se limitent pas au bronzage

L’un des risques les plus connus est le priapisme, une érection douloureuse qui dure des heures. Un cas clinique publié en 2021 dans Sexual Medicine raconte l’histoire d’un homme de 55 ans arrivé aux urgences après une érection de 30 heures, survenue après l’injection de 2 mg dans l’abdomen.

Il utilisait déjà le produit depuis plus de six ans pour foncer sa peau avant l’été. Les auteurs du cas rapportent qu’il avait auparavant des érections de quelques minutes après injection et de fortes nausées. Cette fois, des traitements moins invasifs n’ont pas suffi, et les médecins ont dû intervenir sous anesthésie générale pour drainer le pénis. D’après des publications d’utilisateurs sur TikTok, des versions plus modérées de ces effets existent aussi, même si leur fréquence reste mal documentée.

Le faux sentiment de protection inquiète le plus

Le problème, ce n’est pas seulement le produit. C’est aussi ce qu’il fait croire. Une étude de 2024 a montré qu’un post sur trois parlant à la fois de mélanotan et de cancer cutané affirmait qu’il protégeait contre ce risque. Or aucune preuve ne va dans ce sens.

Sur le plan dermatologique, Simone Goldinger dit que la plus grande inquiétude concerne les grains de beauté. Des cas de mélanome ont été signalés chez des utilisateurs, même si les travaux restent inconclusifs. Le produit peut aussi foncer des marques existantes, voire s’accompagner d’une prolifération de grains de beauté, ce qui complique le repérage d’un éventuel cancer. L’Australasian College of Dermatologists partage cette préoccupation. Et une étude publiée en 2025, fondée sur des entretiens avec 29 utilisateurs, a relevé que beaucoup se souciaient peu des effets à long terme et pensaient éviter le cancer en évitant les coups de soleil. Là, il faut être net, la peau bronzée ne protège pas des dégâts liés aux UV.