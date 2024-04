“Mon Soutien Psy” : les transformations à venir sur la plateforme

La relance du site “Mon Soutien Psy” pourrait marquer un tournant important dans la prise en charge de la santé mentale en France. Les nouvelles mesures annoncées favorisent l’accessibilité et l’efficacité de ce dispositif essentiel. Toutefois, l’augmentation du nombre de psychologues inscrits reste une condition sine qua non à son succès.

Depuis sa création, la plateforme “Mon Soutien Psy” a permis à près de 243 000 patients de bénéficier d’un soutien psychologique, avec plus de 1,2 million de séances réalisées. “Mon Soutien Psy” permet à toute personne, dès 3 ans, angoissée, déprimée ou en souffrance psychique, de bénéficier de séances d’accompagnement psychologique, avec une prise en charge par l’ Assurance Maladie , précise le site Ameli.

Parmi les changements majeurs, on note la suppression du passage obligatoire par le médecin généraliste . Désormais, les patients pourront s’offrir des séances chez un psychologue sans avoir besoin d’une prescription médicale.

Selon Mathieu Maucourt, délégué interministériel à la jeunesse, le site “Mon Soutien Psy” connaîtra une nouvelle ère dès le mois de juin. Cette plateforme, dédiée à la prévention du suicide et au soutien psychologique, va subir plusieurs modifications afin de simplifier son utilisation.

