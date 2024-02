Nestlé admet l’usage de procédés interdits sur ses eaux minérales

Nestlé Waters, leader mondial de l'eau minérale, a reconnu ce lundi 29 janvier avoir violé pendant plusieurs années la réglementation française pour garantir la sécurité et la minéralité de ses eaux. Quelle sera leur prochaine étape pour regagner la confiance du public ?

Tl;dr Nestlé Waters a reconnu avoir enfreint la réglementation française sur l’eau minérale.

L’entreprise a utilisé des traitements interdits pour maintenir la sécurité et la minéralité de ses eaux.

Les marques concernées incluent Perrier, Vittel, Hépar et Contrex.

Nestlé a dû suspendre l’activité de certains de ses puits dans les Vosges.

Le mea culpa de Nestlé Waters

Le géant de l’eau minérale, Nestlé Waters, a admis ce lundi 29 janvier avoir enfreint pendant plusieurs années la réglementation française sur l’eau minérale. Un aveu qui intervient après que l’entreprise a informé les autorités françaises en 2021 de l’usage de traitements interdits sur certaines de ses eaux minérales.

Des traitements inadmissibles

Nestlé Waters a recouru à des traitements interdits d’ultraviolets et de filtres au charbon actif pour maintenir la “sécurité alimentaire” de ses eaux, selon des informations fournies par l’entreprise à l’AFP. Parmi les eaux touchées, on retrouve des marques phares comme Perrier, Vittel, Hépar et Contrex.

Retour à la conformité

Malgré ces infractions, l’entreprise assure que ces marques sont désormais “pleinement conformes au cadre réglementaire applicable en France”. Cette conformité a été réalisée face aux “évolutions de l’environnement autour de ses sources” rendant difficile le maintien des caractéristiques de ses eaux.

Conséquences sur la production

La mise en conformité a néanmoins forcé Nestlé Waters à suspendre l’activité de certains de ses puits dans les Vosges, impactant les volumes de production d’Hépar et de Contrex à cause de “leur sensibilité aux aléas climatiques”.