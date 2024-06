Neuf femmes sur dix présenteraient un risque cardiovasculaire élevé

La Fédération française de cardiologie appelle donc à une prise de conscience collective pour la santé des femmes et à renforcer la sensibilisation des professionnels sur l’importance d’un suivi adapté.

Un autre point alarmant reste le fait que les femmes tendent à minimiser leurs symptômes et à retarder leur prise en charge . L’écart entre les sexes dans le temps de réaction à un infarctus est parlant : les femmes prennent en moyenne 120 minutes pour appeler les secours, contre 84 minutes pour les hommes.

En outre, des facteurs spécifiques à la condition féminine sont souvent minimisés, tels que l’impact de la ménopause et le risque lié à certaines situations gynécologiques.

Ces facteurs incluent le tabagisme , le diabète , l’hypertension, la sédentarité, entre autres. Cela est d’autant plus inquiétant que “seule 1 femme sur 5 bénéficie d’un suivi par un spécialiste”, révèle l’association.

Selon les premiers chiffres pour 2024 émis par l'Observatoire national de la santé des femmes, dirigé par l'association Agir pour le cœur des femmes, les femmes sont davantage exposées à des risques psychosociaux et comportements à risque. Cependant, leur suivi et prise en charge cardio-vasculaires ne sont pas à la hauteur de ceux des hommes. Pourquoi cette inégalité persiste-t-elle toujours ?

