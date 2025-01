Nous pourrions enfin avoir découvert comment le cerveau se régénère la nuit

Ces découvertes soulignent l’importance du sommeil pour notre santé cérébrale. Elles suggèrent que les médicaments pour dormir pourraient avoir des effets indésirables sur notre capacité à éliminer les déchets neurologiques quotidiens. Cela pourrait avoir des implications pour notre compréhension des maladies neurodégénératives et pour la façon dont nous gérons notre sommeil.

L’étude des chercheurs a montré que le nettoyage du cerveau était plus efficace pendant le sommeil profond. Ils ont également découvert que les somnifères comme l’Ambien pouvaient perturber ce processus en réduisant les oscillations et en entravant la capacité du liquide céphalorachidien à pénétrer dans les profondeurs du cerveau.

Les chercheurs ont utilisé une panoplie de technologies pour cartographier les subtils mouvements de neurotransmetteurs, de volume sanguin et de liquide céphalorachidien chez des souris tout au long de leur journée. Ces résultats ne nous aident pas seulement à mieux comprendre comment le cerveau se rafraîchit la nuit, ils révèlent aussi un inconvénient surprenant des somnifères courants comme l’Ambien.

Chaque nuit, alors que nous laissons nos rêves nous emporter dans des mondes étranges et merveilleux, notre cerveau se met en mode « rinçage ». Selon les scientifiques, il se débarrasse doucement des sous-produits toxiques de la journée, se préparant ainsi à une nouvelle journée de réflexion. Mais comment fonctionne exactement ce système de nettoyage neurologique ? C’est la question à laquelle tentent de répondre des chercheurs de l’Université de Copenhague.

