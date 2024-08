Numéro vert en service durant la canicule : une initiative du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a mis en service ce samedi à 14h, la ligne d'assistance "canicule" offrant des recommandations pour se prémunir et veiller sur les proches lors de pics de chaleur. Quels autres moyens de prévention connaissez-vous ?

Tl;dr Le numéro vert « canicule » a été activé par le ministère de la Santé.

Il offre des conseils pour se protéger des fortes chaleurs.

16 départements sont en vigilance orange canicule et 26 en vigilance jaune.

Météo France prévoit un « épisode caniculaire non exceptionnel, mais assez durable ».

Activation du numéro vert « canicule »

Face à une vague de chaleur qui s’abat sur l’Hexagone, le ministère de la Santé a pris les devants. Ce samedi à 14h, le numéro vert « canicule« , joignable au 0800.06.66.66 de 8h à 19h, a été activé. Le but : prodiguer des conseils afin de « se protéger et protéger son entourage » face à cette canicule.

Vigilance accrue et conseils pratiques

Actuellement, 16 départements sont sous vigilance orange canicule et 26 sont en vigilance jaune. « Cette deuxième vague de chaleur de l’été, qui touche actuellement la moitié sud du territoire, va s’intensifier demain et en début de semaine prochaine« , avertit le ministère. Face à ce danger, quelques recommandations sont émises : rester au frais, boire régulièrement, s’humidifier le corps, fermer les volets aux heures les plus chaudes, manger frais et équilibré, éviter l’alcool et prendre soin des plus vulnérables.

Un épisode caniculaire durable

Selon Météo France, bien que non exceptionnel, cet épisode caniculaire sera assez durable. Des températures maximales souvent supérieures à 35 °C sont attendues le long de la Garonne et du Rhône, avec des pointes au-delà de 38 °C en Languedoc/Roussillon.

