Parkinson : un traitement par ultrasons stoppe les tremblements d’un patient

Un Australien, souffrant de la maladie de Parkinson, a réussi pour la première fois à attraper un verre d'eau sans difficulté, suite à une intervention ultrasonore qui a mis fin à ses tremblements. Quelle sera la prochaine nouveauté dans le traitement de cette maladie ?

Pour Neville Waterstrom, 74 ans, souffrant de la maladie de Parkinson depuis 30 ans, accomplir les tâches quotidiennes les plus basiques représentait un réel défi.

Sa vie a cependant connu un tournant majeur grâce à une technique innovante, sans incision, fondée sur l’utilisation d’ultrasons.

Une technique révolutionnaire

Mise en œuvre à l’hôpital universitaire de Gold Coast – le « premier hôpital public australien à proposer une chirurgie innovante sans incision » – cette technique révolutionnaire fait appel à l’IRM pour cibler et traiter les zones du cerveau à la source des troubles du mouvement.

Un traitement sans incision

« Plus de 1.000 faisceaux d’ultrasons se croisent en un seul point et créent de minuscules lésions sur le cerveau, perturbant l’activité cérébrale anormale et réduisant considérablement les tremblements », explique l’établissement de santé australien.

Chaque patient porte un « halo » pendant l’intervention pour maintenir sa tête stable, tandis que son cuir chevelu est refroidi.

Des améliorations visibles en temps réel

La particularité de l’intervention réside dans le fait que les patients restent éveillés tout au long, ce qui permet d’enregistrer en temps réel l’évolution de leur état. Étant donné l’absence d’incision, la convalescence est rapide et le patient peut quitter l’hôpital dès le lendemain.

Dans le cas de Neville Waterstrom, les bienfaits ont été immédiats et spectaculaires : « Après l’IRM, j’ai pu saisir un verre d’eau sans trembler et le porter à ma bouche. C’était incroyable. »

Très ému, il a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à ce qu’il qualifie de véritable métamorphose : « Je suis très reconnaissant. La joie et le privilège que je ressens sont incommensurables ». Une histoire qui redonne espoir à tous les patients atteints de troubles neurologiques invalidants.