Pénurie de médicaments : le cri d’alarme d’un ado atteint de mucoviscidose

Maxime, 15 ans, indique que sur la dizaine de médicaments qu'il doit prendre au quotidien, quatre sont en rupture d'approvisionnement.

Depuis de nombreux mois, l’approvisionnement de certains médicaments connait des tensions. Une situation qui affecte directement Maxime, 15 ans.

Atteint de mucoviscidose, sa survie tient au respect d’un traitement lourd, composé de dix médicaments. Mais quatre de ces molécules sont en rupture, dont des hormones de croissance. Au mois de février, il en a appelé directement au ministre de la Santé, François Braun, par le biais d’un courrier.

“Si je n’ai plus ce médicament, je décède”

Au micro de BFMTV, sa mère raconte au sujet justement de ces hormones : “Ma pharmacie a réussi à avoir une boîte en téléphonant directement au laboratoire Pfizer”.

Mais le mois dernier, l’officine n’est pas en mesure de récupérer la moindre boîte, et la mère de Maxime a dû parcourir “45 kilomètres” pour en trouver une. Maxime dit alors : “Un médicament que je prends matin et soir. Si je n’ai plus ce médicament, je décède. Une vie de collégien peut basculer dans l’horreur”.

Une lettre au ministre de la Santé

“Monsieur le ministre de la Santé, je m’appelle Maxime, j’habite à Moyon, dans la Manche”, commence la missive adressée à François Braun. Ce dernier a assuré, dans sa réponse, que l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) s’occupait de son dossier.

Seulement après un mois et demi, Maxime et ses parents sont toujours désemparés. Son père déplore :