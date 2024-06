Maladie de peau très fréquente, l'eczéma peut voir ses effets diminuer en limitant certains aliments. Quels sont-ils ?

Tl;dr L’eczéma, inflammation fréquente de la peau, touche toutes les tranches d’âge.

Elle peut être liée à une prédisposition génétique ou à des allergènes de contact.

Le stress, la chaleur, les allergies et l’alimentation sont parmi les facteurs déclencheurs.

Une consommation excessive de sodium augmente le risque d’eczéma.

Comprendre l’eczéma, une dermatite fréquente

Cauchemar de nombreux Français, l’eczéma est une inflammation de la peau non contagieuse qui provoque l’apparition de lésions cutanées et d’intenses démangeaisons.

Cette maladie de peau peut survenir à tout âge et prend principalement deux formes : l’eczéma atopique, lié à une prédisposition génétique, et l’eczéma allergique de contact. En France, elle concerne 850 000 enfants âgés de 6 à 11 ans, 700 000 adolescents de 12 à 17 ans et 2 millions d’adultes.

Facteurs déclencheurs de l’eczéma

Il est essentiel de comprendre les facteurs déclenchants pour prévenir les crises d’eczéma. Parmi ceux-ci, le stress, les changements de température, certaines allergies et l’alimentation se distinguent.

Plus récemment, des chercheurs de l’université de Californie se sont penchés sur le rôle que peut jouer le sodium dans l’apparition de l’eczéma.

Le rôle du sodium dans l’apparition de l’eczéma

Le sel, ou sodium, est un minéral essentiel à notre organisme qui aide à réguler la tension artérielle. Cependant, un excès de sodium, souvent dû à une alimentation trop riche en sel, peut avoir dpeaues conséquences néfastes sur la santé, dont l’apparition de l’eczéma.

Suite à leurs recherches, l’équipe californienne a conclu que chaque gramme de sodium au-dessus de la norme augmentait significativement les risques d’apparition d’eczéma.

Limiter la consommation de certains aliments

Dans cet esprit, toute personne souffrant d’eczéma doit accorder une attention particulière à son alimentation afin de contrôler la quantité de sodium ingérée.

Il serait notamment préférable de limiter la consommation de biscuits apéritifs, de fromages, de charcuteries, de poissons fumés, d’olives, de sauces et condiments et de l’eau pétillante. Grâce à une écoute attentive du corps et une alimentation adaptée, il est donc possible de gérer plus efficacement cette affection cutanée.