Pourquoi Christian Eriksen a pu se relever après son malaise récent

Le nouveau malaise de Christian Eriksen relance une question simple : comment un défibrillateur implantable peut protéger sans empêcher tous les malaises ?

En bref Eriksen a été protégé par son défibrillateur implantable

L’appareil corrige un trouble du rythme, pas sa cause

Un malaise reste possible malgré le dispositif

Le point clé, c’est celui-là. Christian Eriksen a pu rentrer chez lui après son récent malaise parce que son défibrillateur implantable a fait son travail.

Sur les réseaux sociaux, le joueur danois a expliqué que son ICD, pour implantable cardioverter defibrillator, avait « fait exactement ce pour quoi il a été conçu : me protéger quand j’en avais besoin ». Cette précision compte, parce qu’elle évite un contresens fréquent. Un tel appareil protège, mais il ne rend pas immunisé contre un nouveau malaise.

Un boîtier minuscule, un rôle très précis

Un ICD ressemble à un petit pacemaker. Il est placé sous la peau, juste sous la clavicule, puis relié au cœur par un ou plusieurs fils fins. Son travail est simple sur le papier, très technique en pratique : il surveille en permanence le rythme cardiaque.

Si un trouble dangereux apparaît, l’appareil peut réagir en quelques secondes. Parfois avec de petites impulsions électriques, parfois avec un choc plus fort pour rétablir un rythme normal. Klaus Witte, cardiologue à l’Université de Leeds, rappelle que ce système agit un peu comme un airbag. Il intervient quand quelque chose tourne mal, il n’empêche pas l’accident de se préparer.

Pourquoi un patient comme Eriksen en porte un

Eriksen avait déjà fait un arrêt cardiaque pendant l’Euro 2020, disputé en 2021. C’est après cet épisode qu’il a été équipé.

Ce type de dispositif est recommandé aux personnes qui ont survécu à un arrêt cardiaque, ou à celles dont le risque de troubles du rythme potentiellement mortels est élevé. Cela peut concerner certaines maladies héréditaires, des atteintes du muscle cardiaque, des séquelles d’infarctus ou encore des anomalies du système électrique du cœur.

Un malaise reste possible, même si l’appareil réagit vite

C’est là que le sujet devient moins intuitif. Même rapide, l’ICD n’agit pas instantanément. Si le cœur bascule brutalement dans un rythme dangereux, le débit sanguin vers le cerveau peut chuter avant la correction. Résultat ? Vertiges, essoufflement, gêne thoracique, palpitations, voire brève perte de connaissance.

Et il n’y a pas que le rythme cardiaque. La source rappelle que certains traitements peuvent faire baisser la pression artérielle, surtout en cas de déshydratation, d’infection ou après un lever trop rapide. L’exercice peut aussi jouer, parce que certains médicaments limitent la réponse normale du corps à l’effort.

Ce que les médecins vérifient après un épisode

Après une intervention de l’appareil, les médecins cherchent d’abord à comprendre ce qui s’est passé. Ils interrogent le boîtier pour relire les enregistrements du cœur avant, pendant et après l’incident. Puis, ils peuvent compléter avec un ECG, des analyses sanguines et une échocardiographie.

Chez les sportifs, le suivi est encore plus serré. Un rythme très rapide pendant un effort intense peut compliquer la distinction entre exercice normal et trouble grave. Des contrôles réguliers permettent donc d’évaluer les symptômes, d’examiner les données du dispositif et, si besoin, d’ajuster les réglages. Pour vous, l’idée pratique est assez claire : un ICD ajoute une protection puissante, mais il ne remplace jamais la surveillance de la maladie de fond.