Pourquoi le jus de pamplemousse est-il boudé par les consommateurs ?

L'ancienne popularité de ce jus de fruit s'est considérablement érodée, les ventes ayant chuté de moitié depuis le début de la pandémie, faute d'enthousiasme auprès des jeunes et d'intérêt des seniors. Mais alors, quel avenir pour ce jus de fruit ?

Le déclin du jus de pamplemousse

Podium des jus de fruits au petit déjeuner, le sublime jus d’orange reste le choix numéro un des Français représentant presque la moitié des ventes en magasin. Néanmoins, un autre jus autrefois très prisé peine désormais à s’imposer dans les rayons de nos supermarchés, il s’agit du jus de pamplemousse.

Des heures de gloire à l’oubli

Dans les années 70 et 80, le pamplemousse dominait grâce à son image de “jus de fruit minceur” et à sa popularité indéniable. L’essor des saveurs exotiques et multifruits l’a cependant éclipsé, et les ventes se sont effondrées, avec une chute significative de moitié depuis le début de la pandémie.

Quelle est la raison de ce dédain ? Pour les jeunes générations, la saveur acidulée du pamplemousse semble être de trop. Mais ce n’est pas la seule explication.

Jus de pamplemousse et interactions médicamenteuses

Les plus âgés et ceux atteints de maladies chroniques ont également mis de côté ce breuvage. La raison : une interaction nocive avec certains médicaments. Les autorités sanitaires américaines ont émis une mise en garde selon laquelle le jus de pamplemousse peut interférer avec le métabolisme de certains traitements, tels que les statines et les antihypertenseurs.

En effet, “ce jus peut bloquer l’action d’une enzyme présente dans l’intestin grêle, ce qui perturbe le métabolisme des médicaments et augmente leur concentration dans le sang”, précisent-elles.

Mesurez vos consommations

Cependant, il est important de préciser que tous les médicaments ne sont pas affectés de la même façon et que l’interaction peut varier en fonction de la quantité de jus consommée.

Il est donc crucial de toujours lire la notice du médicament avant de consommer du jus de pamplemousse, afin de garantir sa santé et son bien-être.